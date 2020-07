El nuevo secreto de Netflix para cuando no sabés qué película o serie mirar

El gigante del streaming tiene en fase de pruueba la opción "Play something" (Reproduce algo), que ofrece contenido aleatorio

Europa Press Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de julio de 2020 • 13:15

En un momento en el que hay series, películas y plataformas por doquier, es muy difícil elegir qué ver. Por ello, Netflix está buscando una solución para evitar esos momentos en los que sus usuarios navegan sin rumbo en su menú sin decidir qué ver. El servicio en streaming está evaluando introducir un botón de contenido aleatorio.

Según informa The New York Post, el botón está en una segunda fase de pruebas. En 2019, la plataforma hizo un primer ensayo y algunos usuarios ya han podido ver la opción de contenido aleatorio, bajo el nombre 'Play something' (Reproduce algo).

Aquella persona que presione el botón, verá una película o una serie seleccionada de forma aleatoria, una especie de zapping dentro del servicio de streaming. Esta opción de prueba ya ha aparecido en versiones Android y Amazon Fire TV. En caso la recepción sea positiva, Netflix decidirá si amplía esta opción.

La herramienta de reproducción aleatoria será muy útil para aquellas personas que no sepan qué quieren ver. Recientemente, Netflix ha permitido la posibilidad de quitar series o películas de la lista 'Seguir viendo', para evitar que algunos títulos sigan apareciendo en la lista de sugerencias como primera opción.

Habrá que esperar cómo terminar el desarrollo esta nueva opción de ver contenido aleatorio y, sobre todo, cómo sigue siendo la recepción entre el público. De momento, quienes la han probado, expresaron su satisfacción.