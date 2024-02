escuchar

Con el aumento de los precios mes a mes, las personas buscan diferentes herramientas que los ayuden a ahorrar y ganarle a la inflación en cada compra del supermercado. Una de ellas es Ratoneando, que es un app creada por Matías Bontempo que permite encontrar los precios más baratos de los productos y hacer comparaciones en distintos supermercados.

Los que hace la plataforma es estudiar en tiempo real el precio de un mismo producto en distintas cadenas de supermercados del país. El consumidor solo debe ingresar el producto que le interesa comprar y el sitio le detallará el precio en distintos establecimientos. Otras de las funciones que ofrece es la posibilidad de sumar los objetos que se quieren adquirir en un “Carrito”, el cual calcula cuánto podría gastar en la compra en el supermercado. Este es de uso totalmente gratuito, aunque se puede pagar una donación o “cafecito”.

Sitio web Ratoneando

Cómo instalar Ratoneando

Además de su versión online, Ratoneando también se puede descargar en el celular. Cabe recordar que por el momento solo está disponible para dispositivos con el sistema operativo Android. De todos modos, aquellas personas que quieran ver la plataforma desde su smartphone, lo podrán hacer ingresando a su sitio oficial.

Para descargar la aplicación, hay dos formas:

Desde el sitio oficial y hacer click en “Descargar en Google Play”. Allí lo dirigirá a la aplicación oficial, que se puede obtener con seleccionar la opción “Descargar”.

Directamente desde Google Play, se puede escribir “Ratoneando” en el buscador de aplicaciones. Allí, se debe seleccionar la versión oficial y hacer click en “Descargar”.

De forma automática, se descargará la app en el celular. Es importante destacar que tiene una alta reputación por parte de los usuarios de Android, puesto que cuenta con 4,8 estrellas y más de 5 millones de descargas.

Otras aplicaciones para ahorrar en las compras del supermercado

Existen otras plataformas que permiten compara precios

Ahi-tá!

Se trata de una aplicación por la cual los usuarios para conocer en detalle el precio de distintos productos. La página es argentina y sus creadores son Agustín González Chiappe y Emilio Carbone. Vale aclarar que se trata de una extensión de Google Chrome, es decir que solo se puede usar a través de ese navegador. Funciona como un asistente personal para las compras online de supermercado.

Para usar la herramienta, los usuarios deben ingresar al sitio web de Ahí-tá y clickear en el botón Añadir a Chrome, que está arriba a la derecha. No es necesario registrar datos personales y es gratuita. Después, tendrán que acceder al sitio del establecimiento e iniciar compra con la ayuda del asistente. Uno de los beneficios que tienen los consumidores con esta plataforma es que no tienen que hacer ningún otro movimiento de más, ya que no se debe cargar tickets, sacar fotos, ni enviar información a una app.

Central de ofertas

Es una aplicación móvil para que los pequeños comerciantes consigan la mercadería al mejor precio. Les da contacto directo con los proveedores y les permite hacer pedidos a través de ella. La app es gratuita y está disponible tanto para iOS como para Android.

El usuario tiene que descargar la app y registrar su número de celular. Luego la aplicación le enviará un código de verificación. Una vez que haya escrito el número que le envió la compañía, deberá escribir su domicilio y ya podrán usar la app. La tienda online tiene todo tipo de productos disponibles: perfumes, almacén, chocolates, galletitas, alfajores, snacks, librerías, lácteos, juguetería, entre otros.

