“Es completamente falso”. El CEO de Nvidia dice que hay 0% de probabilidades de que la IA destruya la humanidad en 10 años

La semana pasada tuvieron lugar una serie de declaraciones en torno al futuro de la humanidad, a raíz del avance en el desarrollo de la inteligencia artificial. Los dichos proyectaban un panorama apocalítico para el planeta, aunque ayer Jensen Huang, el CEO de Nvidia, rechazó esas predicciones.

En una entrevista con CBS News, Huang declaró estar en contra de las recientes proyecciones en torno a la extinción de la humanidad por el avance de la IA. “El 2030 no va a ser el fin del mundo. Hay un 0% de probabilidades de que lo sea”, aseguró Huang y agregó que asustar a la gente es “innecesario, irresponsable y no sé cuáles son sus motivos”.

Ante la consulta de si la humanidad desaparecerá en la próxima década, respondió: “Es completamente falso y ese tipo de narrativa es dramática, recibe un montón de atención”. Más adelante, aseguró: “Tienen que abocar más su investigación a la seguridad. Todos los mensajes alrededor del drama son innecesarios. Es demasiado drama, irresponsable, no está basado en hechos ni en ciencia”. Al mismo tiempo, resaltó que “su preocupación no está mal”.

Nvidia CEO Jensen Huang delivers his keynote speech at Computex 2026 in Taipei on June 1, 2026. (Photo by I-Hwa Cheng / AFP) I-HWA CHENG - AFP

Huang también fue consultado por la velocidad en el desarrollo de la IA y si consideraba que habría que ralentizarlo. “Tenemos que ir tan rápido como podamos, pero no más rápido de lo que debemos. Y si estamos comprometiendo la seguridad, eso no puede pasar”. Al referirse a la regulación, y a las declaraciones de otros especialistas de que no hace falta aplicar nuevas regulaciones, sino que hay que utilizar las que ya están, señaló que es algo “muy práctico y sensato”.

“Las compañías que están desarrollando estas tecnologías están perfectamente incentivadas a hacer lo correcto”, apuntó el CEO de Nvidia y agregó: “Crearemos y haremos avanzar la IA en una forma en que sea seguro para la sociedad”.

Huang asistirá a una cena en la Casa Blanca el 24 de septiembre, en la que el presidente Trump recibirá al presidente chino Xi Jinping. “Le diría que estoy encantado de ver la trasición que está viviendo esta tecnología, de estar en laboratorios a brindar capacidades, productos y servicios muy útiles. Y con esa trasición, sería muy bueno para todos los países que están desarrollando IA hacerlo de tal forma en que compartamos buenas prácticas, tal vez podamos establecer estándares globales de expectativas globales, trabajar juntos”, aseguró Huang.

Huang asistirá a una cena en la Casa Blanca el 24 de septiembre, en la que el presidente Trump recibirá al presidente chino Xi Jinping Getty Images

“La IA podría matar a todos los humanos”

Las predicciones por el fin de la humanidad empezaron con Jacob Coxon, un exempleado de Anthropic que trabajó durante tres años como investigador en la empresa. Hace dos semanas, el científico hizo pública su renuncia y aseguró que “quienes están construyendo la IA creen sinceramente que podrían matarnos a todos antes de que acabe la década”. Evan Hubinger, actual investigador especializado en alineación dentro de la misma compañía, aseguró en su cuenta de X: “Realmente creemos con sinceridad que la IA podría matar a todos los humanos. Personalmente, pienso que es >10% dentro de la próxima década”.

Luego de estas publicaciones, varios ejecutivos de empresas de IA realizaron declaraciones en las que pidieron ralentizar el avance de esta tecnología. Entre ellos estuvo Dario Amodei, CEO de Anthropic, quien propuso un marco para regular el ritmo de desarrollo de los modelos de IA más avanzados y ganar tiempo para hacer frente a los crecientes riesgos de seguridad. La iniciativa recibió posteriormente el respaldo del CEO de OpenAI, Sam Altman, y del fundador de SpaceX, Elon Musk.

Ayer, Nvidia decidió mostrar su opinión. La compañía se especializa en fabricar chips que impulsan sistemas de inteligencia artificial como ChatGPT, Claude y otros. Entre sus principales clientes se encuentran Microsoft, Google, Amazon y Meta. El crecimiento ha sido exponencial y en julio del año pasado se convirtió en la primera empresa de Estados Unidos en superar la barrera psicológica de los US$4 billones en capitalización bursátil, impulsado por el auge de la inteligencia artificial.