Esportunity: así es la red social y bolsa de trabajo para quienes sueñan con entrar al mundo de los esports

El fenómeno del gaming no para de expandirse. Desde la masividad de usuarios jugando a través de los smartphones, hasta su impacto en la cultura y el arte a través de juegos clásicos y de alto presupuesto como pasa con las consolas y PC, los videojuegos llegaron para quedarse como la industria del entretenimiento más taquillera, inclusive por sobre el cine. Pero dentro de este mundo en constante crecimiento, está también el de los esports, ese costado competitivo y deportivo que se desprendió de los torneos de consolas como Atari, allá por los fines de los 70, y que hoy llenan estadios en todos los países del mundo y suman millones de seguidores en transmisiones por streaming.

Estos esports, que pueden verse hoy con públicos masivos en juegos como Counter Strike, League of Legends, Valorant, EA FC 25 o en móviles como PUBG Mobile y Free Fire, son hoy una fuente de trabajo para todo un abanico de profesionales o personas que aspiran a vivir de lo que aman, como jugadores profesionales, streamers, desarrolladores y mucho más.

Y acá es donde entra en juego una plataforma que nació como una tesis en una facultad y fue fundada por los argentinos Mateo Zanetti, de 23 años, junto a su padre, Martín Zanetti (empresario del mundo de la tecnología CEO y fundador de Applicant), y al empresario y abogado especializado en transacciones internacionales Pedro Serrano Espelta.

De una tesis a la realidad

Mateo ama los esports. Jugó profesionalmente y entrenó a jugadores de Fortnite, y siempre tuvo esa sensación de que algo faltaba en ese mundo que tanto disfrutaba. Ahí es donde para su tesis de la carrera de ingeniería de sistemas, de la que se graduó con honores en la Ucema, presentó la idea de una red social que sea específica para un público de nicho, pero en crecimiento. Una red social que pueda ayudar a los jugadores de esports a conocerse, hacer amistades, armar equipos, pero que además sirva como una fuente para que empresas, equipos y profesionales o jóvenes aspirantes puedan cruzarse, verse y encontrar trabajo (o cubrir una necesidad laboral). Esa fue la idea de la tesis de Zanetti, que le presentó a su padre, que sumó a Serrano; entre los tres fundaron Esportunity.

“Esportunity nace para llenar un vacío. Hasta ahora no había una red que una y potencie a la comunidad de jugadores y profesionales de esports”, explica Pedro Serrano, cofundador de la plataforma: “Nuestra idea es que todo el mundo que forma parte de la industria de los esports y videojuegos pueda encontrar su lugar en Esportunity, desde un profesional hasta un amateur o aficionado, y tanto desde la parte deportiva como la no deportiva”. Los esports, tanto a nivel internacional como nacional, son una fuente de trabajo no solo para jugadores y expertos en los juegos en sí, sino también para un gran abanico de profesiones como artistas, diseñadores, psicólogos deportivos, periodistas y obviamente, toda la pata de trabajo social media, como streamers, community managers y desarrolladores digitales. Pero no todo es trabajo: también esta red social busca poder ser un punto de reunión virtual para jóvenes jugadores (potencialmente de entre 13 y 25 años), encontrar con quién armar equipos, conocerse y limar ese costado social que quizás a una gran parte de la comunidad le cuesta consolidar.

Cómo funciona esta red social

La plataforma es de acceso gratuito para todos los usuarios (ya sean personas u organizaciones de esports) y su modelo de negocio se centra en la publicidad y acciones o búsquedas pagas para corporaciones, entre otros beneficios freemium que vendrán en el futuro. Según sus fundadores, los jugadores nunca tendrán que pagar para ser parte de esta red. Funciona como una ventana para que los que buscan trabajo puedan mostrarse al foco perfecto de sus aspiraciones dentro de la industria, y de la misma manera funciona para el que busca contratarlo. “El principal diferencial de Esportunity frente a otras redes globales es nuestro ADN, que son los esports y videojuegos, y diseñamos una plataforma hecha a medida de las personas de este ecosistema, contemplando sus gustos y necesidades”, comenta Pedro Serrano y suma un dato clave: “¿Cuántas oportunidades laborales para el mercado de los esports latinoamericano hay en LinkedIn? Salimos al público hace tan solo dos meses y en nuestra plataforma ya pueden encontrarse más oportunidades laborales de esports que en esa red”.

Walter Costabel, CEO de LocalStrike y una de las figuras más relevantes en la organización de eventos de esports y del mundo de los videojuegos y streamers en Argentina, explica por qué sus empresas están dentro de Esportunity: “Estamos en la plataforma porque a nosotros mismos nos costaba conseguir gente que se especialice en determinadas áreas que tengan que ver con lo que hacemos en eventos. Lo mismo con los torneos y todo lo que es general de esports, que no pasa solo por ser un pro player, o un coach, sino a veces se necesita un observer de Fortnite o un caster de Rocket League, y no es fácil… No es algo que está en LinkedIn dando vueltas”, cuenta Costable, a lo que suma: “La industria lo necesitaba. Hay muchos oficios, profesiones, lo que se necesita para llevar adelante este tipo de contenido, que no los encontrás fácil y tenés que preguntar. Hasta ahora era el boca en boca. Ahora esto te permite tener un poquito más de información respecto de a quién podés contratar para cada cosa. Está bueno para los equipos también, porque vas a tener los logros, saber de qué juega, donde jugó. Se amplía la oferta y eso está bueno”.

Desde Esportunity aclaran que ellos no buscan reemplazar otras plataformas, sino funcionar como un complemento para el usuario y profesional de los videojuegos. Esta plataforma es específica para ese público, y por ende la llegada es más directa y concreta sin tener que recurrir a otras plataformas masivas que pueden llegar a ser abrumadoras.

Crear tu perfil

Para formar parte de esta red social simplemente hay que crear un perfil como en cualquier otra. Pero lo divertido es que en este caso hay varias opciones “poco tradicionales” para describirse. Acá vas a poder poner tu experiencia, tu profesión o tu cualidad y vas a poder ofrecerte tanto para armar equipos con otros jugadores como a empresas que busquen tus cualidades. Podés poner que sos pro-player de un esport, que sos coach, psicólogo, diseñador, entre otras decenas de opciones, y hasta podés anotarte como creador de memes, un puesto codiciado para los equipos de redes sociales de esports.

“Es una plataforma que le da a los equipos la posibilidad de hacer búsquedas muy asertivas y profesionales, porque los equipos a veces tenemos grandes problemas para conseguir profesionales de la industria”, cuenta Fernando Diez, CEO de Leviatán, equipo argentino de esports con presencia en varios países de América. Para Diez “poder segmentar y apuntar directamente a la gente que está buscando en esta industria favorece tanto al que busca, que sabe que los grandes actores lo están mirando, y a los otros que buscamos recursos humanos, proque sabemos que ahí habrá gente idónea para el área”.

Esportunity ya lleva un año de trabajo y en su plataforma se pueden ver decenas de equipos de esports, además de figuras de los deportes digitales, a los cuales se pueden seguir, comentar y hablar. La apuesta de Esportunity llega para que jugadores y fanáticos puedan mostrarse a una industria que con subidas y bajadas llegó para quedarse.

