Nació en Funes y hoy es un referente mundial en Fortnite: la historia de Tomás “Fazer” Petunchi

Oriundo de Funes, un pueblo en las afueras de Rosario, Tomás Petunchi (20 años), empezó a jugar a los videojuegos en sus ratos libres cuando volvía de la escuela. Conocido como Fazer en el mundo gamer, hoy es uno de los referentes internacionales como estratega de los esports, aunque a él mismo le cueste admitirlo.

Con tres campeonatos FNCS (Fortnite Champion Series) regionales ganados entre 2022 y 2023; en julio pasado, junto a Thiago Lapp, alias “K1ng” (quinto en el Mundial de Fortnite de 2019, y jugador profesional desde entonces), resultaron finalistas de la FNCS 2024 y disputaron el mundial de la especialidad en Dallas, Texas, en septiembre. Allí quedaron en el primer puesto regional y número 22 internacional del ránking de Fortnite, un videojuego de estrategia con más de 230 millones de usuarios, según datos de Epic Games, la compañía que lo desarrolló.

“Mi primer viaje por el Fortnite fue el año pasado a Brasil, y a partir de ahí fuimos con K1ng a Dinamarca, Alemania y Arabia Saudita, donde el año que viene se jugarán los Juegos Olímpicos de esports”, cuenta el joven y reconoce que “al principio, esto era solo un juego, pero hoy es una ocupación. Para estar en el podio hay que entrenar duro todos los días”, señala.

Tomás Petunchi, alias Fazer, es un jugador de esports que está entre los mejores del mundo

Este año, tanto Fazer como K1ng se incorporaron a Shinden, el equipo de esports creado por el trapero Lit Killah y Spreen, uno de los streamers más famosos de América latina.

En Argentina, a diferencia de otros países del mundo donde la actividad está profesionalizada, la mayoría de los gamers son amateurs y deben costearse el equipamiento y la participación en torneos con empresas y sponsors privados.

Del juego a la profesión

Actualmente, Tomás dedica entre 8 y 10 horas por día a jugar. “Es mucho tiempo, pero es algo que me gusta. Si querés vivir de esto, tenés que entrenar”, asegura. Si bien en sus comienzos se trataba de un pasatiempo y Tomás jugaba “solo un rato, después de hacer la tarea del colegio”, cuando entró al colegio secundario comenzó a competir.

El Fortnite se lanzó en 2017 y los primeros torneos eran para mayores de 18 años. Luego la compañía los habilitó para mayores de 13 y allí Tomás empezó a participar y a figurar en los ránkings internacionales.

“La primera vez que participé de un torneo internacional, gané 500 dólares. Para mí era un montón de plata, nunca me había imaginado que se podía trabajar y vivir de esto. Cuando les conté a mis padres, se agarraban la cabeza porque me veían jugando en vez de estudiar. Pero después me dieron todo su apoyo y me dijeron que si es algo que me gusta, que lo haga con profesionalismo y dedicación”, dice.

También Juan, su hermano mellizo, con quien solía jugar, competir y pelearse por la consola, resultó un gran apoyo en su carrera gamer. “Juan decidió estudiar (actualmente cursa la carrera de Comunicación), y ahora solo juega en sus ratos libres y para divertirse. Pero me acompañó en varios viajes, y siempre está ahí, en las buenas y las malas, cuando ganamos y perdemos”, dice Tomás.

Un mercado en ascenso

Lejos de ser un simple juego, el mercado mundial de juegos generó en todo el mundo 196.000 millones de dólares en 2023 (casi la mitad del PBI de la Argentina), y según proyecciones de la consultora Bain & Company alcanzará los 257.000 millones de dólares en 2028. Esta cifra supera la facturación por servicios de streaming y las salas de cine de forma conjunta.

En tanto, de acuerdo a la misma consultora, la mayor fuente de crecimiento de esta industria son los jugadores más jóvenes, de hasta 18 años. El 80% de los adolescentes de 13 a 17 años dedica un 30% de su tiempo libre a jugar videojuegos (unas 9 horas semanales), mientras que el 31% de los usuarios adultos de 35 a 45 años también se identifican como gamers y dedican a la actividad unas 2 horas y media semanales.

En la Argentina, de acuerdo al Observatorio de la Industria de Videojuegos, elaborado por ADVA (Asociación de Videojuegos Argentinos) junto a la Universidad Nacional de Rafaela (UnRaf), donde se dicta la primera Licenciatura en Producción de Videojuegos y Entretenimiento Digital, generó el año pasado unos 72 millones de dólares, empleando a más de 1500 profesionales en forma directa.

Hoy existen a lo largo del país más de 60 carreras terciarias y universitarias dedicadas al sector, cuya demanda de profesionales y técnicos, tanto para compañías que desarrollan localmente videojuegos como para aquellas que exportan, viene creciendo exponencialmente en los últimos años.

