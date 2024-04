Estos son los cinco trucos para extender la vida útil de tu celular

Escuchar

Hoy en día, nuestros dispositivos móviles, específicamente los teléfonos celulares, se convirtieron en extensiones de nosotros mismos, siendo prácticamente indispensables en nuestra vida diaria por toda la información de la que dependemos.

Desde mantenernos conectados con amigos y familiares hasta ayudarnos a llevar adelante nuestras tareas diarias, calendario y eventos, los celulares juegan un papel fundamental en nuestra rutina. Sin embargo, con el constante avance tecnológico y el rápido deterioro de muchos dispositivos, es común que nos enfrentemos a la necesidad de reemplazar nuestros smartphones antes de lo que nos gustaría o de lo que pudiéramos costear.

Sin embargo, existen trucos simples y formas de proteger nuestros teléfonos de manera efectiva que pueden ayudarnos a extender su vida útil, permitiéndonos maximizar su rendimiento y evitar la necesidad de desecharlos prematuramente. En esta era de consumo tecnológico acelerado, es importante adoptar hábitos que promuevan la durabilidad y el cuidado de nuestros celulares, no solo en beneficio propio, sino también en post del medio ambiente.

Cada vez que actualizamos nuestro teléfono y compramos uno nuevo, tiramos el antiguo, ya sea guardándolo y dejándolo sin uso o hasta arrojándolo a la basura. Esto contribuye al creciente problema de los desechos electrónicos, que a menudo contienen sustancias tóxicas y son difíciles de desechar adecuadamente. Al mantener nuestros teléfonos en buen estado y usarlos durante más tiempo, reducimos la cantidad de desechos electrónicos que generamos.

Pero, ¿cómo podemos prevenir que los teléfonos celulares se deterioren con el tiempo? Existen algunos consejos que podemos implementar para no tener que cambiar de aparato rápidamente.

1. Actualizá tu sistema operativo regularmente

Las actualizaciones de software no solo ofrecen nuevas funciones y mejoras de seguridad, sino que también optimizan el rendimiento general del dispositivo. Mantené tu sistema operativo al día para garantizar un funcionamiento óptimo y una mayor durabilidad de tu celular.

2. Cuidá la batería

La batería es uno de los componentes más críticos de cualquier dispositivo móvil, ya que suelen hincharse y funcionar mal si no lo cargamos adecuadamente. Para prolongar su vida útil, evitá exponer tu celular a temperaturas extremas y no cargarlo durante largos períodos de tiempo. Además, es recomendable utilizar cargadores originales para no promover el sobrecalentamiento de la batería.

3. Optimizá el almacenamiento

Un almacenamiento saturado puede ralentizar significativamente tu celular y afectar su rendimiento. Liberá espacio regularmente eliminando aplicaciones que no usás, archivos duplicados y fotos y videos multimedia innecesarios. Considerá utilizar servicios de almacenamiento en la nube para respaldar tus datos y mantener tu dispositivo más ágil.

4. Utilizá fundas y protectores de pantalla

Proteger físicamente tu celular es crucial para prevenir daños por caídas, golpes y arañazos. Invertí en fundas resistentes y protectores de pantalla de calidad para mantener tu dispositivo en buenas condiciones. Recordá que la prevención es clave para evitar caras reparaciones o la necesidad de reemplazar tu celular prematuramente.

5. Limpiá regularmente tu celular

El polvo, la suciedad y los residuos pueden acumularse en los puertos de carga, los altavoces y las rejillas de ventilación de tu celular, lo que puede afectar su funcionamiento. Limpialo regularmente con un paño suave y evitá el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar su superficie. Siguiendo estos simples trucos, vas a poder extender notablemente la vida útil de tu celular y disfrutar de un rendimiento óptimo durante más tiempo.

