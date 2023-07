Fans 3.0: del ticket de papel y la pulserita al blockchain y los POAP, así evoluciona la cultura fandom

escuchar

El mundo del entretenimiento está reconociendo el poder de las comunidades digitales emergentes, que buscan una participación auténtica y exclusividad al relacionarse con sus celebridades y consumos culturales favoritos. Esta nueva generación de fanáticos (el llamado “fandom”) es amante de los espectáculos, las películas, los grupos musicales y otras formas de expresión cultural, pero reclaman un espacio concreto de intercambio en el mundo real y físico, y un contacto mucho más personalizado.

En la era de la Web3, tecnologías como blockchain impulsan aún más oportunidades que nunca para los fans. Gracias a ellas, se les abre la posibilidad de interactuar con los creadores en plataformas descentralizadas y disfrutar de un nuevo nivel de participación y colaboración, además de nuevas formas de creación y curación de contenido.

Fanstastic por ejemplo, es una plataforma que permite a los creadores de contenido compartir y monetizar sus creaciones de manera directa y efectiva, para poder conectar mejor con sus seguidores. La plataforma ofrece una amplia gama de casos de uso, desde la venta de contenido exclusivo, como fotos, videos, clips y transmisiones en vivo para sus fans, hasta la creación y venta de piezas en formato NFT.

El desarrollo utiliza tecnología blockchain para asegurar la transparencia y la trazabilidad en todas las transacciones. “Al implementar esta tecnología, garantiza que los creadores reciban los ingresos que les corresponden de manera directa y sin intermediarios. Además, la tecnología blockchain permite a los usuarios realizar transacciones de manera eficiente y segura, eliminando los costos y las barreras asociadas con los sistemas tradicionales de transferencia de dinero”, cuenta Mauro Argañaraz, CTO y cofundador de Fanstastic.

POAP es otro ejemplo. Se trata de una startup argentina que permite preservar “memorias” o “recuerdos” en forma de coleccionables digitales utilizando la tecnología de blockchain, lo que hace que esos registros sean inalterables. El registro, con imágenes y descripciones, permite conmemorar un evento o un encuentro del que algún fanático participó.

Tomás Soracco, cofundador de POAP, explica que en la mayoría de los casos trabajan con los usuarios y las empresas para crear experiencias únicas para sus audiencias y sus comunidades. “Los POAPs se transformaron así en una parte integral de sus ceremonias, ya que permiten premiar el esfuerzo, la participación y marcan hitos en la evolución de estas comunidades. Se utilizan para reconocer contribuciones y proveer acceso a beneficios exclusivos. Artistas y directores de equipos profesionales se apalancan sobre los momentos compartidos para profundizar el vínculo con sus comunidades”.

La tecnología habilita nuevas formas para que los artistas y sus seguidores se vinculen en forma directa, y tengan una versión digital de esa relación, de la asistencia a sus shows y mucho más Shutterstock - Shutterstock

La startup cuenta el caso de un DJ internacional que trabaja de manera independiente, sin el respaldo de un sello discográfico. Este artista comenzó a utilizar POAP como una forma de fidelizar y llegar de manera directa a sus seguidores más leales. “Identificarlos le permitió ofrecerles adelantos de los temas que va a publicar y la posibilidad de acceder antes a comprar entradas de sus próximos shows, entre otros beneficios. Además, cuenta con información sobre ellos para seguir personalizando su oferta y obtener feedback de primera mano sobre sus ideas”, señalan.

Algunos equipos de la NBA comenzaron a distribuir POAPs con el fin de crear un recuerdo especial para quienes asistan a los partidos del equipo. Esto les permite identificar a sus fans más leales y posteriormente ofrecerles experiencias personalizadas en base a esta información. “Como ventaja adicional tienen información detallada de los asistentes a cada partido, que de otra manera no podrían acceder, porque son datos que quedan entre las empresas que venden los tickets. En un momento determinado de los partidos, en las pantallas se muestra un código QR para que los asistentes puedan escanearlo y de esta manera obtener su POAP. El coleccionable queda guardado en su perfil y permite probar que asistieron al evento”, detalla Soracco.

De hecho, no es lo único que viene haciendo la NBA en esta línea. En febrero de 2023, Ant Group y NBA China lanzaron una colaboración estratégica para crear contenido en línea original y experiencias de consumo personalizadas en Alipay para los fanáticos de la NBA en China y los usuarios de las plataformas de Ant Group. El acuerdo implica contenido de video original, membresía conjunta, un miniprograma de la NBA, campañas de marketing conjuntas, coleccionables digitales e iniciativas de responsabilidad social para involucrar a los fanáticos y las comunidades.

En otro ámbito, como la TV, también hay nuevas formas de fidelizar fanáticos. La plataforma de NFT de MoonPay, HyperMint, se asoció con Blockchain Creative Labs (BCL) en febrero de 2023 para proporcionar coleccionables digitales para el reality show “El cantante enmascarado”. BCL y MoonPay lanzaron una experiencia de visualización de votación y token llamada “The Masked Singer Experience” que permitió a los fanáticos jugar junto con el programa utilizando coleccionables digitales. Los espectadores podían escanear códigos QR en el aire para reclamar un “Pase de Lealtad” gratis y votar por los concursantes que pensaban que pasarían a la siguiente ronda. La experiencia mejorada otorgó puntos en función de la precisión de los votos emitidos y acceso a contenido de video exclusivo, una tabla de clasificación de puntos y una tienda de recompensas online.

Música, un imán para el fan digital

La música es un campo de gran impacto para que las tecnologías emergentes sintonicen con las demandas de los fanáticos. Un caso resonante es el de la startup de música Web3 anotherblock que vendió 300 NFT vinculados a regalías a través de su plataforma en febrero de 2023. Cada token proporcionaba al titular una parte del 0,0033% de las regalías de transmisión del sencillo de Rihanna de 2015 Bitch Better Have My Money. Los tokens se ofrecieron a 210 dólares cada uno y se agotaron en minutos. Los compradores de NFT recibieron obras de arte únicas, una pista de música personalizada y un contrato legal del mundo real que especificaba los términos de las regalías de transmisión con pagos cada seis meses.

En Argentina también hay casos. Enigma.art es una plataforma de activos digitales Web3 y experiencias de artistas masivos donde es posible comprar y vender piezas y/o experiencias inéditas y exclusivas de un plantel de artistas musicales que totaliza casi 100 millones de oyentes mensuales, así como también nuevas obras originales de los más destacados artistas plásticos latinoamericanos. Allí, las piezas y experiencias digitales de edición limitada se transaccionan como NFTs.

Pocas semanas atrás, la plataforma anunció el lanzamiento oficial de BizarrAPP, una aplicación desarrollada junto al reconocido productor musical. La aplicación da vida a Bizarrap Social Club, una comunidad del artista donde los fanáticos pueden coleccionar más de 350 tarjetas de diseños exclusivos de las icónicas Sessions del productor argentino. Dentro de la aplicación se encuentran sagas que contienen cada uno de los lanzamientos y se pueden adquirir tarjetas comprando paquetes o jugando diariamente a trivias o minijuegos. A medida que los usuarios completan las Sessions y Sagas, avanzan de nivel, y participan por premios y beneficios exclusivos como entradas a sus shows, más cards y merchandising, entre otros.

No es la única experiencia de este tipo en este año. Ya en el verano de 2023, la billetera virtual Lemon Cash permitió a los fanáticos de la música urbana revelar un NFT coleccionable a aquellos usuarios que hubieran adquirido sus entradas a través de la ticketera Venti para la gira del último álbum Ysysmo de YSY A y del show de María Becerra en Mar del Plata. Los usuarios que compraron sus entradas a través de la ticketera tuvieron la posibilidad de revelar un NFT coleccionable que podían visualizar en su perfil lemon.me y compartirlos en las redes sociales, con el orgullo de un verdadero fan digital de la nueva generación.