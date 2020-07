Far Cry 6: vuelve la lucha, ahora contra un dictador de una isla caribeña

Una captura de pantalla del próximo Far Cry 6

Augusto Finocchiaro Preci 13 de julio de 2020 • 09:38

Far Cry 6 se presentó al mundo durante Ubisoft Forward , el evento anual en el que la compañía de videojuegos francesa adelanta sus próximos lanzamientos. Pudimos hablar con Navid Khavari , director de narrativa del juego, quién nos adelantó cómo será este polémico título que tendrá como protagonista a Giancarlo Esposito (el actor de Breaking Bad , Better Call Saul y The Mandalorian ) como Antón Castillo , "El Presidente" de la isla caribeña de Yara, bloqueada económicamente.

Nosotros deberemos encarnar a Dani Rojas, un o una guerrillera nacida en Esperanza, la capital de Yara, a quien manejaremos en primera persona y que intentará terminar con el régimen de Castillo junto a la guerrilla. Con la interpretación de Esposito podremos conocer más de este ficticio dictador, quiénes lo rodean, el manejo del poder y la corrupción, y la relación con su hijo Diego, eje central del trailer de adelanto.

El tráiler del Far Cry 6 que llega en 2021 04:04

Video

Cuba, inspiración para Yara

"Para nosotros se trataba de ser tan auténticos como se pueda ser, particularmente en un contexto latino-caribe. Cuando arrancamos, nos atrajo la idea de revolución, pero también la guerra de guerrillas, que nos llevó a tomar inspiración en parte, de Cuba" comenta Khavari, a lo que agrega: "pasamos más de un mes viviendo en Cuba, recorriendo la isla, interactuando con los locales, y nos enamoramos de la cultura, la música, y la personalidad de quienes conocimos ahí. Pero también hablamos con guerrilleros que nos contaron sus historias y se convirtió en una plataforma para la isla de Yara. Tuvimos consultores en cada paso, para ver si abordamos los temas de un modo correcto, y también trabajamos con miembros del equipo que son parte de la comunidad de latinos para que la experiencia sea pareja. Por esto nos inspiramos en la historia de Cuba, pero también en otras revoluciones alrededor del mundo, tanto del presente como del pasado. Para recrear una guerrilla de la actualidad era importante crear un Yara único y separado de la historia de un sólo país, que pueda contener el contexto de nuestra narrativa y la experiencia de los jugadores."

Una captura de pantalla del Far Cry 6, que llega en 2021

Un dictador creíble

El juego sin dudas tendrá un costado político importante y despertará opiniones cruzadas por el trato de un tema tan delicado como las dictaduras en América latina, aunque Ubisoft asegura que su antagonista no está atado ni a un país ni a un personaje real: "Nuestro juego no está basado en una persona o evento específico sino en la historia, y en cómo dictadores alrededor del mundo mantuvieron su poder. No iniciamos esto con la idea de crear un villano, sino de crear un personaje, un antagonista. Nos preguntamos cómo sería estar en el living o la cocina con un dictador y cómo justifica hacer lo que hace. Tratar de entender esa lógica que usan para explicarse, y una de las cosas que fueron cruciales para Giancarlo a la hora de interpretar es tener algo de empatía con este personaje. Castillo es un personaje que prometió reconstruir un paraíso, devolver a su país a un momento de la historia que él piensa que era mejor, pero también está criando un hijo con lecciones retorcidas de cómo gobernar un país... esto crea un antagonista complejo cuyas motivaciones son fascinantes, aunque sean horrorosas. La creación de Castillo está pensada para que sea un dictador creíble. Estudiamos e investigamos muchísimos dictadores en la historia, y encontramos que muchos comparten el carisma, la manipulación y personalidades profundamente enigmáticas".

Una captura de pantalla del Far Cry 6, que llega en 2021

Personalizar al protagonista y recorrer un mundo abierto

Además de una profunda historia que dará que hablar, el juego será un FPS (juego de acción en primera persona) de mundo abierto, pero situado en una isla con un bloqueo económico, por lo que los suministros no serán moneda corriente: "por ahora sólo te puedo adelantar que esta es una isla que hace 50 años que está libre de interacciones con el mundo exterior por el bloqueo. Se las tuvieron que arreglar con lo que tenían, y por eso se ven vehículos clásicos como el Chevy Bel Air, pero también armas con una estética que... bueno, lo voy a dejar ahí para que te imagines el resto. Lo importante en Far Cry es el mundo abierto y lo más relevante para mi, como director narrativo, es que no importa dónde vayas, que puedas entrar a la historia como quieras. De ahí parte todo. Así, en cinemáticas vas a poder ver a tu personaje en tercera persona como vos lo hayas personalizado, con un actor que lo interpreta en motion capture , y todo."

Cuándo estará disponible Far Cry 6

Far Cry 6 saldrá a la venta el próximo 18 de febrero de 2021 para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Stadia y PC, y sin dudas generará conversaciones y diversas opiniones dependiendo de cómo sea el trato y las similitudes con la historia aún latente de la revolución cubana, y las dictaduras en centro y Sudamérica, por lo que Navid explica: "Creo que esto viene de un lugar de autenticidad, que cuidamos y nos aseguramos que este juego sea una carta de amor no solo a Cuba sino a toda la comunidad latina y del Caribe. Hicimos un montón de investigación para mostrar representaciones que estén a la altura ya sea en los actores, en la música, los escritores, y creo que lo genuino de todo esto va a brillar por encima de lo demás."