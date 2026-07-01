Fin de una época: Sony dejará de vender juegos físicos para PlayStation desde enero de 2028

Sony ha anunciado que dejará de producir discos físicos para todos los nuevos juegos que se lancen en las consolas PlayStation a partir de enero del año 2028, marcando así el final de una etapa para los videojuegos en CD que pasarán a ser únicamente digitales.

La compañía de videojuegos ha detallado que la decisión de eliminar los juegos físicos se ha tomado en respuesta a “la evolución de las preferencias de los consumidores”, por lo que apostarán por lanzar sus nuevos títulos exclusivamente en formato digital.

Así lo ha dado a conocer la firma en un comunicado en el blog de PlayStation, donde ha matizado que la industria del entretenimiento en general se está alejando cada vez más de los discos físicos en favor de lo digital y que este paso es la “evolución natural” para Sony Interactive Entertainment.

“Esta transición nos permitirá alinearnos mejor con la forma en que la mayoría de nuestra comunidad prefiere acceder a los videojuegos y jugarlos hoy en día”, ha sentenciado la compañía, al tiempo que ha asegurado que seguirán trabajando para impulsar la innovación en la forma en que los jugadores acceden a los juegos.

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Por tanto, a partir de enero de 2028, Sony interrumpirá la producción de discos físicos para todos los nuevos juegos que se lancen en PlayStation y, después de esa fecha, los nuevos juegos estarán disponibles en PlayStation Store y en tiendas físicas únicamente en formato digital. No obstante, los juegos lanzados antes de enero de 2028 seguirán estando disponibles en el formato de disco.

Pros y contras de la decisión

Cabe destacar que, aunque ambos formatos, físico y digital, disponen de puntos a favor a la hora de disfrutar de los videojuegos, limitar los títulos a la versión digital conlleva a algunas contras, como que se exige conexión a internet en todo momento y que los usuarios están a merced de las condiciones que disponga la compañía propietaria o las plataformas en la nube utilizadas para poder acceder a los títulos adquiridos.

Es decir, en caso de que la plataforma distribuidora o la desarrolladora cesen el videojuego en cuestión, los jugadores lo perderán (como ya ocurrió con Ubisoft y The Crew) sin posibilidad de poder volver a utilizarlo. Esto se debe a que los juegos digitales venden licencias de uso que se pueden revocar en cualquier momento, algo que no pasa con los juegos físicos, que sí tienen intrínseca la característica de pertenencia.

El formato digital tampoco facilita compartir juegos con otros usuarios y elimina cualquier posibilidad de reventa o mercado de segunda mano, que habitualmente ha sido una forma de acercar los videojuegos a más usuarios.

En contraposición, los videojuegos digitales facilitan su compra en cualquier momento y lugar, además de ejecutarse en la nube y poder jugarse en varios dispositivos al estar vinculados a una cuenta de usuario.