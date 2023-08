Galaxy Z Flip5 y Galaxy Z Fold5: cuáles son los precios en la Argentina de los smartphones plegables de Samsung

escuchar

Samsung presentó a nivel internacional sus nuevos smartphones plegables, el Galaxy Z Fold5 y el Galaxy Z Flip5, hace dos semanas. Los teléfonos estarán en venta en el país (y a nivel internacional) a partir del próximo 11 de agosto. Y aunque se supo desde el primer momento su precio internacional (1799 y 999 dólares, respectivamente) la compañía no había revelado hasta ahora el precio local. Ahora, sin embargo, la compañía ya publicó los montos que habrá que abonar para acceder a sus teléfonos plegables.

Así, el Galaxy Z Flip5 (el que se pliega para hacerse un teléfono con tapita) tendrá un precio inicial de 614.999 pesos para la versión de 256 GB de almacenamiento, y 664.999 pesos para la versión con 512 GB de almacenamiento. El Galaxy Z Fold4 (el modelo que se abre como una libreta), en cambio, tendrá un precio local de 1.049.000 pesos para la versión con 256 GB de almacenamiento, y de 1.099.000 pesos para el modelo de 512 GB.

Los widgets disponibles para la pantalla externa del Galaxy Z Flip5; también puede mostrar mapas, videos de YouTube y de Netflix, y mensajes de WhatsApp

Un teléfono a un millón de pesos no deja de ser una novedad local: sacando el iPhone, que al no fabricarse en Tierra del Fuego no tiene beneficios impositivos, y que se consigue por entre 1 y 1,3 millones de pesos, el Galaxy Z Fold4 es el primero con sello de Tierra del Fuego en tener un precio de 7 cifras. El número, ciertamente abultado, tiene una razón: el precio internacional de 1799 dólares. De hecho, si se hace el cálculo para pagarlo según la cotización del dólar turista o Qatar (porque se trata de un gasto con tarjeta en el exterior de más de 300 dólares) como si lo fuéramos a comprar en el exterior, el monto final es casi el mismo (1799 dólares a 590 pesos por dólar): 1.061.410 pesos. El mismo cálculo puede hacerse con el Flip5, que está un poco por encima del precio en dólares pagados con la tarjeta.

El smartphone plegable Galaxy Z Fold5 tiene una pantalla interior de 7,6 pulgadas, 12 GB de RAM, un chip Snapdragon 8 Gen 2, el mismo bloque de cámaras que el Galaxy S23+ y una batería de 4400 mAh

La buena noticia es que este monto se puede reducir: es posible comprar, antes del 10 de agosto, una tarjeta prepaga provista por Samsung, que puede ser de 100 o 150.000 pesos, que se compra en un solo pago y que ofrece un descuento de 200 o 300.000 pesos sobre el modelo elegido. Es decir, pagando 100.000 o 150.000 pesos iniciales se puede reducir en ese mismo monto el precio total de estos teléfonos. Además, es posible entregar hasta dos teléfonos de la compañía como parte de pago, incluso si tienen la pantalla rota; el precio al que los tome la compañía dependerá del estado y antigüedad de los equipos.

Las características del Galaxy Z Flip5

De los dos modelos, la gran novedad de este año llega en el Galaxy Z Flip5, el más pequeño, que cambia su pantalla externa para implementar un panel táctil de 3,4 pulgadas en el que mostrar todo tipo de contenido con el teléfono cerrado en formato de widgets, con el calendario, el clima, una calculadora o una grabadora de voz, y con algunas aplicaciones adicionales autorizadas, como YouTube, Netflix, WhatsApp o Google Maps (Samsung dice que luego llegarán más). Es similar a la propuesta del Motorola Razr 40 Ultra, que tiene una pantalla externa de 3,6 pulgadas (y que se vende en la Argentina hace casi dos semanas); la diferencia es que el Razr puede mostrar cualquier aplicación en su pantalla externa. Este modelo estará disponible en nuestro país desde el próximo 11 de agosto en cuatro colores (negro grafito, blanco crema, lavanda y menta) y en versiones con 8 GB de RAM y 256 o 512 GB de almacenamiento.

Las características del Galaxy Z Fold5

El otro equipo es el Galaxy Z Fold5. A diferencia del Flip, no hay grandes cambios visuales respecto del modelo anterior. La compañía sí optimizó el diseño (al igual que en el Flip5) que elimina el espacio entre las dos partes del teléfono, lo que permite hacerlo algo más delgado y liviano que las generaciones previas (253 gramos). La pantalla interior de 7,6 pulgadas ahora alcanza los 1750 nits de brillo. El teléfono tiene las dos tapas protegidas por Gorilla Glass Victus 2 y un armazón de aluminio. Y tiene protección IP48: el 4 refiere al ingreso de polvo al interior del equipo de motas mayores a 1 mm; el 8 a un chapuzón. También, como en la versión anterior, soporte para S Pen, el lápiz para escribir en pantalla. El Galaxy Z Fold4 estará disponible en tres colores: negro grafito, blanco crema y azul hielo, con 12 GB de RAM y 256 o 512 GB de almacenamiento interno.

