Globant nombra un nuevo CEO para liderar su negocio de servicios nativos de IA

Globant, empresa global especializada en la reinvención empresarial a través de la inteligencia artificial (IA), designó a Sarab Narang como director ejecutivo de Glob.AI, el modelo de servicios tecnológicos nativos de IA de la firma.

Sarab cuenta con más de 23 años de experiencia en IA agéntica, IA generativa, aprendizaje automático, software empresarial y consultoría de gestión. A su vez, ocupó cargos de liderazgo en ServiceNow, Amazon Web Services y KPMG, donde ayudó a desarrollar, lanzar y escalar productos de IA para empresas y programas de salida al mercado.

En este nuevo rol, el experto liderará el crecimiento de la compañía, con foco en escalar el modelo de servicios nativo de IA, acelerar la adopción empresarial y expandir el ecosistema de AI Pods y socios tecnológicos.

Globant apuesta por la IA dentro de las organizaciones

“Globant no solo está participando de la revolución de la IA, sino que está construyendo el motor que la impulsa. Al combinar la experiencia tecnológica de clase mundial de la compañía con capacidades de IA de primer nivel, tenemos una oportunidad única para transformar desde sus cimientos la forma en que operan las empresas globales”, señaló Narang.

Por su parte, Martín Migoya, cofundador y CEO de Globant, dijo: “Glob.AI es la puerta de entrada a la nueva era de servicios nativos de IA de Globant. Una etapa en la que transformamos la forma en que las empresas acceden, compran e implementan servicios de IA para impulsar su transformación”.

Y continuó: “La experiencia de Sarab construyendo y escalando negocios de IA para empresas lo convierte en el líder indicado para impulsar Glob.AI y ayudar a nuestros clientes a adoptar esta nueva forma de acceder a la tecnología y la innovación”.

¿De qué se trata Glob.AI?

Glob.AI es un modelo diseñado para reinventar no solo la forma en que se ofrecen, se fijan los precios y se consumen los servicios tecnológicos, sino también la adopción de IA y la innovación dentro de las organizaciones. En ese sentido, brinda a las empresas acceso a AI Pods de calidad empresarial, es decir, unidades de servicio operadas por un conjunto de agentes de IA y supervisadas por personas.

Martín Migoya, CEO de Globant

Por otro lado, la plataforma combina la velocidad propia de una empresa nativa de IA con los 23 años de experiencia de Globant, así como también un esquema de precios basado exclusivamente en los resultados obtenidos o en el consumo, en lugar de horas de trabajo o cantidad de usuarios.

Hasta junio, los ingresos recurrentes anuales (ARR) de Glob.AI crecieron aproximadamente un 60% en un solo trimestre, con un pipeline de US$436 millones y adopción en el 45% de las 20 principales cuentas de la empresa.