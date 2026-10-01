WhatsApp: en estos teléfonos dejó de funcionar desde el 1° de octubre
La empresa perteneciente a Meta anunció que una cierta categoría de dispositivos no reconocerá las últimas actualizaciones de la plataforma
- 2 minutos de lectura'
Desde este 1° de octubre, WhatsApp dejará de funcionar en ciertos celulares que se consideran viejos. Esto se debe a que sus sistemas operativos ya no reciben actualizaciones desde fábrica y, por ende, no soportan el funcionamiento y las normas de seguridad de la aplicación de mensajería.
De acuerdo a la información compartida por Meta, algunos teléfonos móviles de las firmas Samsung, Motorola, LG y Sony, que se lanzaron al mercado hace 10 años, perderían la capacidad operativa de soportar a WhatsApp.
Qué celulares se quedarán sin WhatsApp a partir del 1 de octubre
- Samsung: Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy Note 2, Galaxy Core y Galaxy Trend Lite.
- Motorola: Moto G de primera generación y el Moto E de primera generación.
- LG: Optimus G, Optimus L5, Optimus L7, Optimus F7, Lucid 2, Nexus 4 y G2 Mini.
- Sony: Xperia Z y Xperia SP.
- iPhone: 5, 5c, 5s, 6 y 6 Plus.
De este modo, Meta estableció una norma clara: únicamente serán compatibles aquellos dispositivos que operen bajo Android 5.0 o superior y, en el caso de los equipos de Apple, será indispensable contar con iOS 15.1 como mínimo. Aquellos dispositivos que, por una cuestión de antigüedad, no permitan realizar estas actualizaciones, quedarán automáticamente fuera del soporte oficial, lo que inevitablemente derivará en el cese del funcionamiento de la plataforma en dichos terminales.
Los motivos de esta actualización
El motivo de este apagón tecnológico responde a la imposibilidad técnica de implementar estándares modernos de cifrado y protección de datos en componentes que, por su hardware limitado, no pueden procesar herramientas de vanguardia, como videollamadas mejoradas, canales o funciones de inteligencia artificial.