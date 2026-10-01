WhatsApp: en estos teléfonos dejó de funcionar desde el 1° de octubre

Desde este 1° de octubre, WhatsApp dejará de funcionar en ciertos celulares que se consideran viejos. Esto se debe a que sus sistemas operativos ya no reciben actualizaciones desde fábrica y, por ende, no soportan el funcionamiento y las normas de seguridad de la aplicación de mensajería.

De acuerdo a la información compartida por Meta, algunos teléfonos móviles de las firmas Samsung, Motorola, LG y Sony, que se lanzaron al mercado hace 10 años, perderían la capacidad operativa de soportar a WhatsApp.

WhatsApp dejaría de funcionar en ciertas compañías de celulares (Fuente: Pexels)

Qué celulares se quedarán sin WhatsApp a partir del 1 de octubre

Samsung: Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy Note 2, Galaxy Core y Galaxy Trend Lite.

Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy Note 2, Galaxy Core y Galaxy Trend Lite. Motorola: Moto G de primera generación y el Moto E de primera generación.

Moto G de primera generación y el Moto E de primera generación. LG: Optimus G, Optimus L5, Optimus L7, Optimus F7, Lucid 2, Nexus 4 y G2 Mini.

Optimus G, Optimus L5, Optimus L7, Optimus F7, Lucid 2, Nexus 4 y G2 Mini. Sony: Xperia Z y Xperia SP.

Xperia Z y Xperia SP. iPhone: 5, 5c, 5s, 6 y 6 Plus.

De este modo, Meta estableció una norma clara: únicamente serán compatibles aquellos dispositivos que operen bajo Android 5.0 o superior y, en el caso de los equipos de Apple, será indispensable contar con iOS 15.1 como mínimo. Aquellos dispositivos que, por una cuestión de antigüedad, no permitan realizar estas actualizaciones, quedarán automáticamente fuera del soporte oficial, lo que inevitablemente derivará en el cese del funcionamiento de la plataforma en dichos terminales.

Los celulares de hace 10 años dejarán de actualizarse y permitir normas de seguridad de WhatsApp (Fuente; Pexels)

Los motivos de esta actualización

El motivo de este apagón tecnológico responde a la imposibilidad técnica de implementar estándares modernos de cifrado y protección de datos en componentes que, por su hardware limitado, no pueden procesar herramientas de vanguardia, como videollamadas mejoradas, canales o funciones de inteligencia artificial.