Google actualiza Android Auto con Gemini Personal Intelligence y prepara perfiles de trabajo

Google ha anunciado la incorporación de las capacidades de inteligencia artificial (IA) Gemini Personal Intelligence en Android Auto, de manera que los usuarios podrán realizar consultas o solicitar sugerencias de forma personalizada con información recabada de las apps de Google mientras conducen, además de preparar una función de perfiles de trabajo.

Las capacidades de Gemini se comenzaron a ofrecer en los vehículos con Google integrado como una actualización de Google Assistant en abril de este año. Más tarde, la tecnológica lanzó la nueva generación de Android Auto, actualizada con una mayor integración de Gemini para permitir ser productivo o, incluso, generar ideas mientras se conduce.

If you have a long, long commute like me, you know how much mental coordination happens the moment you sit in the driver's seat.



I’ve said before that having Gemini in the car is a game changer, but Personal Intelligence now takes it to an entirely new level.



Available now on… pic.twitter.com/zebt8rbPMh — Sameer Samat (@ssamat) October 20, 2026

Ahora, Google ha trasladado su intención de continuar mejorando esta experiencia de Gemini en los coches agregando las funciones de Personal Intelligence, de manera que el asistente se conectará de forma segura con la información de aplicaciones como Workspace, Google Fotos, Google Maps, YouTube y la Búsqueda.

Esto se traduce en que los usuarios podrán acudir al asistente Gemini en cualquier momento mientras conducen y recibirán respuestas con información actualizada sobre todas las aplicaciones conectadas. Incluyendo recuperar detalles específicos de un correo electrónico, una foto o un lugar guardado en Google Maps, para responder a sus preguntas, como ha detallado la compañía en un comunicado.

Todo ello, mediante una conversación natural con Gemini y sin tener que explicar el contexto ni buscar información concreta, lo que facilita las tareas cuando se está al volante. Por ejemplo, los usuarios podrán realizar preguntas complejas como preguntar por cuál es su puerta de embarque cuando están conduciendo al aeropuerto, sin tocar su smartphone.

Igualmente, Gemini Personal Intelligence también ofrecerá recomendaciones personalizadas según la ocasión. De esta forma, si por ejemplo los usuarios buscan dónde cenar en una ciudad desconocida, pueden solicitar al asistente que busque un restaurante que se ajuste “a su estilo habitual” mientras conduce. Como resultado, si el usuario es vegetariano, Gemini ofrecerá una lista de lugares que se ajusten a dichas necesidades, sin que la persona lo tenga que especificar.

Siguiendo esta línea, esta actualización también permite solicitar acciones directas como “llévame a mi cita con el médico”, sin necesidad de aclarar la dirección o buscar la cita antes de emprender el camino.

No obstante, Google ha especificado que Personal Intelligence está diseñado priorizando la privacidad, por tanto, las aplicaciones solo se conectarán con Gemini cuando el usuario decida activarlas y, de la misma forma, se podrán desactivar en cualquier momento en la configuración de Gemini.

Asimismo, cabe destacar que los coches con Google integrado solo compartirán respuestas personalizadas cuando el usuario se halle dentro del vehículo y con su smartphone conectado.

Google prepara perfiles de trabajo para Android Auto

Por otra parte, Google también está trabajando en una nueva función de perfiles de trabajo para Android Auto, de manera que los usuarios puedan ajustar su experiencia de conducción con Google a sus necesidades, dependiendo de si están trabajando o en su tiempo de ocio en el vehículo.

Así lo ha compartido el medio especializado Android Authority, tras hallar esta nueva función al analizar la versión 18.0.664204 de la aplicación Android Auto, con lo que, mediante ingeniería inversa, pudieron activar un icono de Ajustes rápidos para activar el Modo trabajo.

Concretamente, esta característica funciona de forma similar a la cuenta de trabajo que ofrece Google en los smartphones. Así, al activar este Modo de trabajo, Android Auto priorizará las aplicaciones relacionadas con el entorno laboral, que se ejecutarán de forma independiente a las aplicaciones de su cuenta personal.

Por ejemplo, los usuarios podrán consultar notificaciones de aplicaciones laborales como Google Meet, incluso realizar llamadas de audio con esta plataforma, mientras se está al volante. Asimismo, cuando se esté utilizando el perfil de trabajo, aparecerá un icono en la esquina inferior derecha de la pantalla para notificarlo.