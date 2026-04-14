La “Inteligencia Personal” de Gemini ahora está disponible en la Argentina

Google habilitó hoy para la Argentina la función Inteligencia Personal de Gemini, que anunció a nivel mundial en enero de este año.

Esta herramienta ya está disponible para suscriptores de las membresías pagas Google AI Plus, Pro y Ultra en nuestro país (el Pro ahora tiene más almacenamiento), y en las próximas semanas se habilitará para los usuarios de la versión gratuita.

Lo que permite la Inteligencia Personal de Gemini es lograr que la IA adapte sus respuestas teniendo en cuenta todo lo que sabe de nosotros, ya que puede conectarse con el ecosistema de Google de cada persona (Gmail, Google Fotos, el Buscador y el historial de YouTube).

Nuevas funciones de personalización de Gemini

La intención es que las respuestas que da Gemini a una consulta nuestra sean relevantes para cada realidad cotidiana personal.

Según explicó la compañía, "Gemini puede ofrecer respuestas más relevantes sin necesidad de que el usuario brinde contexto adicional". Un ejemplo: ante una consulta, “recomienda neumáticos adecuados según el uso real del auto del usuario”, dato que conoce por su historial de movimiento registrado en Google Maps.

Esta nueva opción se basa en la capacidad de Gemini para razonar entre fuentes complejas y para obtener información específica de elementos como un mail y una foto, o una combinación de texto, imagen y video. El objetivo es que las respuestas sean más precisas, como explicó la compañía en enero.

Según Google, cuando Gemini use algún dato o adapte su respuesta teniendo en cuenta todo lo que sabe de nosotros lo aclarará, para que tengamos más claro por qué prioriza o modifica algún elemento de su respuesta.

Cómo activar la Inteligencia Personal de Gemini al vincularla con servicios de Google

La función de Gemini con Inteligencia Personal está desactivada de forma predeterminada; la idea es que cada persona decida si quiere darle a la IA ese nivel de conocimiento sobre una parte sustancial de nuestra vida (más allá de que Google ya tenga esa información en cada producto). Ese control, además, es granular: se puede habilitar el acceso de Gemini a alguna aplicación de Google, pero no a otras (o desactivar algo que habíamos activado), para controlar cuánto indaga Gemini en nuestros datos.