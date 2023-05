Google I/O 2023: de la plataforma Bard al smartphone Pixel Fold, todo lo que veremos anunciado hoy

escuchar

10:45 | Cómo ver la conferencia inaugural del Google I/O 2023 en vivo

10:31 | Una inteligencia artificial integrada a los productos de Google

Un ejemplo de la manera en que Google está pensando Bard y PaLM es su integración con todos sus servicios para, como adelantó en marzo, ayudar a los usuarios a redactar mejores textos en Gmail o en Google Docs.

Las herramientas que prepara Google para competir con GPT-4

Tal como explicó el propio Sundar Pichai, CEO de Google, en febrero, asociamos a Google con la búsqueda de información específica, pero cada vez más esas consultas buscan contexto sobre la consulta hecha. Hasta ahora, Google dependía de terceros para mostrar ese contexto (con un link a un sitio, o información obtenida de esa fuente de información; la compañía); con estas nuevas herramientas, podría crear una nube de información y explicaciones a pedido de cada usuario, teniendo en cuenta búsquedas anteriores, otros intereses, combinando múltiples fuentes de datos, etcétera. Y, de paso, evitando que los usuarios migren a otras plataformas para aprender y encontrar información, no todas las búsquedas hechas en Google son sobre hechos recientes.

10:28 | PaLM y Bard, lo más esperado del Google I/O 2023

La atención de la comunidad, no obstante, está PaLM y en Bard, los motores de inteligencia artificial que la compañía viene desarrollando hace años, pero que quedarán, en este momento, como la “respuesta” a ChatGPT, el fenómeno creado por la firma OpenAI, y que promete, en un futuro próximo, revolucionar la manera en que interactuamos con una computadora y cómo nos ayuda en las tareas diarias.

Aunque ChatGPT no es una competencia para el buscador de Google (no se actualiza a diario, no ofrece fuentes directas de información verificable, tiene muchos errores), sí impone un cambio en lo que esperamos que suceda con cualquier interacción, sobre todo en la generación u organización de información. Si ChatGPT se transforma (como está sucediendo) en el motor de un sinnúmero de servicios digitales que mejoran cómo trabajamos, estudiamos o creamos, Google se pierde de un negocio enorme, y relega el papel central en la web que ha tenido desde que nació.

Así, se espera que hoy muestre sus avances en PaLM2, su modelo de lenguaje de gran tamaño, o LLM (es decir, el motor que permite generar texto complejo de alta calidad, y comprender el que ingresa la persona que dialoga con él), y que sería capaz de trabajar con billones de modificadores en más de 100 idiomas. La versión anterior de PaLM fue develada a principios de 2022, como un nuevo modelo de lenguaje capaz de programar, explicar chistes y resolver problemas matemáticos. Bard, el motor conversacional de Google, fue presentado a principios de este año. Así como ChatGPT es una de tantas maneras de interactuar con una plataforma de inteligencia artificial llamada GPT, Bard es lo que permite conversar con PaLM y todos los servicios de Google como si estuviéramos hablando con una persona.

09:58 | Comienza Google I/O, el evento anual para desarrolladores

Hoy a las 2 de la tarde, hora argentina, los máximos ejecutivos de Google subirán al escenario del anfiteatro que la compañía montó en sus oficinas centrales en Mountain View, California, y le contará a los desarrolladores que asisten al evento, y al mundo, cuáles son sus grandes planes para este año.

Google I/O es el nombre de este evento anual, donde la compañía suele presentar novedades de sus servicios (mejoras en el buscador y en su suite de servicios digitales, como Google Docs), para Android (en este caso, con Android 14 a la cabeza), de hardware (donde ya adelantó que mostrará su primer smartphone plegable), en sus servicios en la nube y más. Y también, claro, hay talleres y charlas para que los desarrolladores que concurren al evento y lo siguen online tengan una mejor comprensión de los nuevos servicios que presenta la compañía, y puedan aprovecharlos. Es el equivalente del WWDC de Apple, del F8 de Meta, o el Microsoft Build, entre muchos otros eventos.

En el caso del Google I/O, la compañía ha usado el evento, que se hace desde 2008 (con la excepción de la edición 2021, cancelada por la pandemia de covid), para hacer anuncios muy espectaculares: desde el chatbot capaz de hacerse pasar por una persona para llamar por teléfono y concertar una cita en una peluquería, hasta los Google Glass, presentados en una transmisión en vivo hecha en paracaídas.

Temas GoogleInternet