Guía técnica: qué hacer (y qué no) para que el Wi-Fi de tu casa vuele

Cuando la conexión a internet pierde estabilidad en el hogar, es común que circulen en redes sociales soluciones improvisadas, como la colocación de monedas sobre el equipo. Sin embargo, los expertos advierten que esta práctica carece de cualquier fundamento técnico. El metal no cuenta con las propiedades necesarias para amplificar la señal, e incluso puede actuar como una barrera que refleja o absorbe las ondas de radio, perjudicando la propagación. Para lograr que la red doméstica funcione a su máxima capacidad, es necesario abandonar estas creencias y aplicar una serie de configuraciones estratégicas orientadas a mejorar el rendimiento real.

El primer paso fundamental reside en la ubicación del dispositivo. El router debe instalarse en una posición central, elevada y libre de obstáculos. Muchos usuarios cometen el error de ocultar los equipos dentro de muebles, apoyarlos directamente sobre el suelo o situarlos detrás de televisores. Estas acciones limitan severamente la cobertura de manera innecesaria. La ubicación física es, en rigor, el factor determinante que condiciona todo el desempeño posterior de la infraestructura inalámbrica de la vivienda.

Se recomienda colocar el router en una posición central, elevada y lo más despejada posible JAY CEE

En segundo lugar, se debe gestionar de forma inteligente el uso de las bandas de frecuencia. Los routers modernos operan bajo estándares duales: la banda de 2,4 GHz es la opción ideal para atravesar paredes y obstáculos debido a su mayor alcance, aunque suele presentar una mayor saturación por la interferencia de otros dispositivos. Por otra parte, la banda de 5 GHz permite alcanzar velocidades superiores y reduce drásticamente las interferencias, siendo la alternativa recomendada para los equipos que se encuentran próximos al router. Comprender estas diferencias permite asignar prioridades según las necesidades de conectividad en cada ambiente.

Como tercera medida, es vital abordar la saturación de los canales. Ante la gran cantidad de señales superpuestas provenientes de los vecinos, resulta recomendable identificar qué canal ofrece menos ruido radioeléctrico. Ajustar de forma manual la transmisión puede liberar el espacio y mejorar notablemente la estabilidad de la red. Asimismo, en el caso de contar con dispositivos de última generación, es imperativo activar la banda de 6 GHz. Esta tecnología ofrece canales mucho más amplios y una capacidad superior para gestionar múltiples equipos conectados de manera simultánea, minimizando los tiempos de espera y maximizando la velocidad real contratada con el proveedor del servicio.

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Finalmente, si la extensión del hogar o la cantidad de paredes gruesas impide una cobertura total, la solución definitiva no reside en experimentos caseros, sino en la implementación de un sistema Wi-Fi mesh. Estos equipos permiten crear una malla de puntos de acceso que distribuyen la señal de forma eficiente. A diferencia de un repetidor convencional, el sistema mesh gestiona el tráfico de datos de manera inteligente, evitando las interrupciones al desplazarse por distintas habitaciones. Al priorizar estas configuraciones estratégicas, los usuarios pueden transformar la calidad de su acceso a la red, logrando que la tecnología trabaje a favor de una conectividad total y constante.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA