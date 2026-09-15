Más allá del “truco de la moneda” en el router: cinco configuraciones clave para optimizar el Wi-Fi en casas grandes

Cuando la conexión inalámbrica flaquea, las redes sociales suelen proponer soluciones rápidas, como colocar una moneda sobre el router. Esta práctica, que circula como un remedio milagroso, carece de fundamento técnico. Según el análisis de expertos, el metal no posee las dimensiones ni la configuración electromagnética necesaria para actuar como una antena amplificadora. Por el contrario, los objetos metálicos pueden incluso reflejar o absorber las ondas de radio, interfiriendo negativamente en la propagación de la señal. Ante la ineficacia de este mito, resulta fundamental aplicar estrategias de configuración profesional para mejorar el rendimiento del Wi-Fi, especialmente en viviendas de grandes dimensiones donde los obstáculos físicos dificultan la conectividad.

Más allá de la moneda: cinco trucos del router para mejorar el Wi-Fi en casas grandes (imagen ilustrativa generada con IA) Gemini

El primer paso es la optimización del entorno. Instalar el router en una posición central, elevada y despejada es crucial para garantizar una distribución uniforme. Es un error común ocultar el equipo dentro de muebles, colocarlo sobre el suelo o detrás de televisores, prácticas que limitan la cobertura de manera innecesaria. La ubicación física es el factor determinante que precede a cualquier configuración técnica.

En segundo lugar, se debe gestionar de forma inteligente el uso de las bandas de frecuencia. Los routers modernos operan bajo distintos estándares: la banda de 2,4 GHz es ideal para atravesar paredes y obstáculos debido a su mayor alcance, aunque suele estar más congestionada por otros dispositivos. Por su parte, la banda de 5 GHz permite alcanzar velocidades superiores y reduce la interferencia, siendo la mejor opción para dispositivos cercanos al equipo. Conocer estas diferencias permite asignar prioridades según el uso de cada ambiente.

Como tercera medida, ante la saturación de los canales de 2,4 GHz, es recomendable identificar si el entorno está recibiendo señales superpuestas de vecinos. Ajustar manualmente el canal de transmisión puede liberar espacio radioeléctrico y mejorar significativamente la estabilidad de la conexión inalámbrica doméstica.

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En cuarto lugar, si la vivienda cuenta con dispositivos de última generación, es imperativo activar y aprovechar la banda de 6 GHz. Esta tecnología ofrece canales más amplios y una capacidad superior para gestionar múltiples dispositivos conectados simultáneamente, minimizando los tiempos de espera y maximizando la velocidad real contratada con el proveedor de servicios de internet.

Finalmente, si la extensión del hogar o la cantidad de paredes impide una cobertura total, la solución definitiva no reside en experimentos improvisados, sino en la implementación de un sistema Wi-Fi mesh. Estos equipos permiten crear una malla de puntos de acceso que distribuyen la señal de forma eficiente por toda la propiedad. A diferencia de un repetidor convencional, el sistema mesh gestiona el tráfico de datos de manera inteligente, evitando los cortes de conexión al desplazarse por distintas habitaciones. Al abandonar los mitos digitales y centrarse en estas cinco configuraciones estratégicas, los usuarios pueden transformar la calidad de su acceso a la red de manera efectiva y duradera, logrando que la tecnología trabaje a favor de la conectividad total.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA