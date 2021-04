Horizon Zero Dawn: Sony ofrece su descarga gratis para PS4 y PS5

Lanzado en 2016, Horizon Zero Dawn es un videojuego de acción en tercera persona imagina una Tierra futura posapocalíptica en donde el hombre casi no existe y dominan robots con forma de dinosaurios. Ahora, Sony ofrece la descarga gratis de Horizon Zero Dawn Complete Edition desde el PS Store, tanto para PlayStation 4 como para PlayStation 5 como parte de la iniciativa Play At Home.

De esta forma, los jugadores podrán descargar gratis Horizon Zero Dawn desde el 20 de abril hasta el próximo 14 de mayo. Disponible en PS4, esta versión será retrocompatible con PS5 y el paquete incluye el juego de base y la expansión The Frozen Wilds.

La descarga gratis de Horizon Zero Dawn Complete Edition se puede realizar desde una consola PS4 o PS5 con acceso a Internet desde el PS Store y requiere el uso de una cuenta PSN para añadir el título a la biblioteca de juegos. A su vez, esta versión completa, que queda de forma definitiva entre los juegos del usuario, requiere unos 50 GB de almacenamiento en la consola de videojuegos.

La iniciativa Play At Home de Sony Interactive Entertainment comenzó el año pasado, en el marco de la pandemia de covid 19, y consisten en ofrecer sin cargo y sin necesidad de contar con una suscripción a PlayStation Plus una serie de juegos para que su comunidad de jugadores. En esta ocasión, además del exitoso Horizon Zero Dawn Complete Edition, la compañía ofrece una serie de nueve juegos de estudios independientes, que estarán disponibles gratis para su descarga hasta el 23 de abril. Esta es la lista de los juegos que se podrán disfrutar tanto en PS4 como en PS5 y PS VR.

Abzu

Enter the Gungeon

Rez Infinite

Subnautica

The Witness

Astro Bot Rescue Mission (PS VR)

Moss (PS VR)

Thumper (PS VR)

Paper Beast

LA NACION