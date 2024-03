Escuchar

Un poco de Assassin’s Creed, un poco de Nioh, un poco de Ghost of Tsushima y otra pizca de algo nuevo: esa es quizás una de las recetas que tienen como resultado el nuevo juego de Team Ninja y exclusivo de PlayStation 5, Rise of the Ronin. Este juego nos lleva al siglo XIX para explorar el feudalismo japonés en el período Edo con el salto a la democracia. Si bien concede detalles ante el rigor histórico, busca llevarnos a sentir esa era, a vivir en ese Japón de katanas y ronin, con detalles de acción, de exploración y de RPG.

Hablan sus creadores

“Este juego está pensado con la realidad histórica en mente. Y el tema esencial del juego son los vínculos que el personaje forma con personajes históricos. Por supuesto queríamos respetar el entorno histórico, pero también teníamos el deseo de conservar una buena jugabilidad”, cuenta a LA NACION Fumihiko Yasuda, productor y director del juego. a lo que Yosuke Hayashi, su productor, agrega: “En Japón hay una larga tradición de hacer ficción histórica y de una manera entretenida. Y con ese fin hay algunas libertades creativas que se toman para brindar una experiencia sólida”.

Este mundo abierto del año 1868 está repleto de interacciones, situaciones explorables, misiones secundarias y personajes para hablar. Y por este tamaño, se le suma no solo el caballo para movernos, sino un gancho que nos permite colgarnos y movernos con velocidad (si, ese gancho no se usaba así en el antiguo Japón, pero hace más divertido y dinámico el juego), todo esto en tercera persona y con dos modos visuales, performance de menor resolución y más FPS, y otro para hacer lucir el 4K, aunque este punto no es el más fuerte del juego.

La discusión por la dificultad

Esta jugabilidad nos lleva a peleas estilo Soulslike, pero también con sigilo a lo Assassin’s Creed, lo que le da una variedad amplia al gameplay. Dicho esto, también hay que aclarar que el dilema de la alta dificultad es algo que su productor y director Yasuda sabe: “En Team Ninja, nuestros juegos anteriores han sido considerablemente difíciles, y con Nioh y Wolong, por ejemplo, no había cómo configurar la dificultad, y los jugadores tenían que participar en el combate, y superar a sus enemigos mediante prueba y error”, aclara y agrega: “como esos juegos se basaban principalmente en la acción, esa era la esencia de esos juegos, de ahí venía el peso de su dificultad. Pero Rise of the Ronin es un poco diferente, ya que hay otros elementos fuera del juego de acción, y por eso tiene varios niveles de dificultad. Igualmente, hemos incluido un modo difícil para los jugadores que disfrutan del combate duro en nuestros títulos anteriores, así como el equivalente a un modo fácil para que los jugadores simplemente disfruten del entorno y la historia”.

El nudo del Rise of the Ronin

Rise of the Ronin cuenta una historia de venganza por la muerte de nuestro hermano en medio de la expansión occidental en Japón y el ingreso de industrias que atentan contra su esencia. Con este escenario de fondo, vamos a desbloquear zonas, luchar con katanas e interactuar con decenas de personajes para encontrar al asesino en medio de un estallido político y cultural en el país.

“Todo en este juego está ligado a que nuestro personaje se convierta en un Ronin libre. Que no tiene un “maestro” ni una convicción en particular. Está distanciado de nuestros juegos anteriores en que todo estaba centrado en la acción, acá expandimos esa acción e incorporamos un mundo abierto con una rica historia y un guión basado en las decisiones que tomes como jugador”, adhiere Yasuda.

Este exclusivo de PS5, que incorpora también misiones multiplayer de hasta tres jugadores y una personalización profunda de nuestro personaje, llega quizás para los desprevenidos como algo similar a lo que se mostró con Ghost of Tsushima (que pronto tendrá su debut en la pantalla grande), pero realmente no es lo mismo, ya que toma detalles de otros títulos y le aporta lo suyo como novedad. Si bien está orientado en un Japón de época, los juegos se distancian tanto entre sí que no pueden compararse, ya que la inspiración confesa de su director viene de la mano de Akira Kurosawa y su film Yojimbo (1961) y quizás un poco del manga Rurouni Kenshin (1994): “si bien no son lo mismo, están orientados en el mismo período”.

“Hasta ahora nuestros juegos de samurais y ninjas estaban centrados en derrotar enemigos para poder avanzar en el juego”, cuenta Yosuke Hayashi y suma: “ahora el concepto de Ronin es del espíritu libre, sin un dueño, y queríamos que esa idea siga, y permita al jugador a tomar sus propias decisiones de cómo avanzar. Por eso elegimos un mundo abierto con todas las posibilidades que eso conlleva”.

Rise of the Ronin ya se puede comprar en el store de PlayStation 5 (a 70 dólares) y por ahora no tiene anuncio ni confirmación para salir PC más adelante, como viene pasando con otros exclusivos de Play.