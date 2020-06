Tanto en los resúmenes de novedades de iPadOS y iOS 14 apareció la mención a la posibilidad de elegir clientes de correo y navegadores predefinidos.

22 de junio de 2020 • 15:12

En la versión virtual de la WWDC , la reunión anual para desarrolladores que Apple debió transformar en videoconferencia por el coronavirus, la compañía anunció varias novedades para iOS 14 , como la posibilidad de tener widgets al estilo de Android , el procesamiento de los comandos de voz y de la traducción en el dispositivo mismo y más.

Y deslizó algo que muchos usuarios vienen reclamando hace tiempo: la posibilidad de elegir cuál será el cliente de correo electrónico y el navegador predeterminados , una elección que está en Android y en Windows desde siempre, pero que no existía en iOS.

Al día de hoy, es posible tener clientes de correo y navegadores alternativos al combo Mail/Safari de Apple, pero ante la presencia de un link o un mail en un texto cualquiera, las aplicaciones que se activan son las de Apple; cuando iOS 14 esté disponible será posible, por ejemplo, elegir navegar siempre y para todo con el Chrome de Google, que todo el correo se gestione con el Outlook de Microsoft, etcétera.

Aunque la compañía no lo mencionó explícitamente, lo anotó en una suerte de pizarra donde agrupa más novedades de un producto que no merecen tiempo durante la presentación, pero que no pasó inadvertida para quienes la siguieron en la Web.

iOS 14 estará disponible en septiembre u octubre, suele acompañar el lanzamiento del nuevo iPhone, que este año estaría demorado .