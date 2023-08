escuchar

Cada vez nos acercamos más a setiembre, mes habitual en el que Apple presenta sus teléfonos celulares. Si todo se desenvuelve con normalidad, es muy probable que próximamente veamos los nuevos modelos del icónico dispositivo móvil de la firma de la manzana, los iPhone 15.

La marca es muy hermética y no suelta información alguna sobre sus teléfonos antes de la presentación. Sin embargo, decenas de filtraciones ya nos han ido dando una idea de las novedades que podríamos esperar este año.

Modelos del iPhone 15

En 2023, Apple sorprendió al desaparecer el modelo Mini –fabricado solo hasta la versión iPhone Mini 13 (2022)–, que fue reemplazado por el iPhone 14 Plus, el cual se diferencia del iPhone 14 regular por su tamaño, con una pantalla bastante más amplia. Al parecer, esta versión no tuvo tanto éxito, pues los compradores preferían pagar un poco más por los modelos Pro.

Además de este modelo, el año pasado también se lanzaron el iPhone 14, iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max. Y se espera que este año –si no hay un cambio muy grande– la historia se replique.

Tendríamos, por lo tanto, un iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max. De acuerdo al famoso analista Mark Gurman, Apple podría remplazar el iPhone Pro Max por el Ultra, tal y como hizo con su Apple Watch. Habría que ver si, de darse el cambio, se traduce en algún tipo de mejora en hardware o simplemente se trata de una estrategia de marketing.

Diseño de los iPhone 15

Los nuevos teléfonos inteligentes de Apple tendrían el mismo tamaño que la generación pasada, aunque los biseles más estrechos, de manera que al reducir los bordes se pueda sacar un mayor provecho a la pantalla.

La Isla Dinámica no presenta algún cambio y el espacio entre los dos agujeros permitirá que Apple “juegue” con la zona y cree una interfaz inteligente a su alrededor. Esta Isla Dinámica también estaría presente en el iPhone 15 estándar.

El iPhone 15 podría incluir marcos y carcasa de aluminio.

La familia del iPhone 15 podría incluir un nuevo zoom de 5 o 6 aumentos y sensores de mayor resolución para el bloque de cámaras

De momento, no se espera que los iPhone 15 incorporen un diseño plegable, ya que Apple parece estar enfocando sus esfuerzos en otros aspectos del desarrollo de productos. Es posible que la llegada de pantallas plegables a este dispositivo se retrase varios años, ya que no parece ser una prioridad en las mejoras y desarrollo de la compañía.

En cuanto a los colores, el iPhone 15 se alejará de los tonos violeta y verdes oscuros presentes en las generaciones previas y lucirá una selección de nuevos tonos que prometen ser atractivos: rojo, azul y un refrescante verde menta. Además, los modelos Pro contarán con un tono azul más exclusivo y distintivo.

¿Cómo serán las pantallas de los iPhone 15?

Como mencionamos anteriormente –si no hay sorpresas– se espera que las nuevas versiones sean igual a las del año pasado. Tendríamos entonces:

Un iPhone 15 de 6,1 pulgadas

Un iPhone 15 Plus de 6,7 pulgadas

Un iPhone 15 Pro de 6,1 pulgadas

Un iPhone 15 Pro Max de 6,7 pulgadas

¿Cómo serán las pantallas de los iPhone 15?

El apartado fotográfico es uno de los más importantes en cualquier celular. Los dispositivos de Apple por mucho tiempo han estado dentro del top de celulares con mejor cámara.

Se especula que el módulo de cámara de los iPhone 15 será más alto que nunca, lo que sugiere que habrá significativos cambios en el grosor de los lentes y en los sensores utilizados. Estos cambios en el apartado fotográfico anticipan un importante salto adelante en términos de calidad y rendimiento de sus cámaras.

Asimismo, los iPhone 15 Pro contarían con importantes mejoras en sus cámaras, gracias a nuevos sensores desarrollados por Sony en colaboración con el refuerzo de TSMC. Estas innovaciones permitirían que todos los modelos de la gama alcancen una resolución de 48 megapixeles en sus cámaras. Además, el modelo Pro Max presentaría una estructura de lentes periscópicas que ofrecerían un zoom de 5 o 6 aumentos, lo que requeriría cambios significativos en los componentes internos del dispositivo.

Procesador de los iPhone 15

Se espera que los modelos Pro de los iPhone 15 cuenten con el nuevo Apple A17 Bionic, mientras que las versiones regulares mantendrían el Apple A16 Bionic que se utilizó en los iPhone 14. La estrategia de Apple es reservar los últimos procesadores únicamente para los modelos Pro como parte de su plan de diferenciación.

Una funda filtrada del iPhone 15 parece confirmar la inclusión de un botón programable en el nuevo celular de Apple

El chip A17 que podría incluirse en los iPhone 15 Pro estaría enfocado en ofrecer una mayor autonomía en lugar de un aumento significativo en la potencia. Apple estaría buscando maximizar la eficiencia para prolongar la duración de la carga del teléfono. Sin embargo, las primeras pruebas de rendimiento filtradas del chip muestran resultados muy prometedores.

Batería de los iPhone 15

La batería de los iPhone nunca fue su punto fuerte, sin embargo, la compañía estadounidense ha trabajado desde hace años para mejorar dicho apartado. Este año, se espera que la carga pueda ser de 40W y a través de un USB tipo C.

iPhone 15: 3877 mAh (598 mAh más que el iPhone 14)

iPhone 15 Plus: 4912 mAh (587 mAh más que el iPhone 14 Plus)

iPhone 15 Pro: 3650 mAh (450 mAh más que el iPhone 14 Pro)

iPhone 15 Pro Max: 4852 mAh (529 mAh más que el iPhone 14 Pro Max)

Fecha de presentación y precio

Según un informe de 9to5Mac, Apple anunciará su serie iPhone 15 el 13 de setiembre, seis días más tarde que el anuncio del iPhone 14 del año pasado. Fuentes familiarizadas con el asunto afirman que los operadores de telefonía móvil de EE.UU. han pedido a sus empleados que no se tomen días libres en esa fecha debido a un “anuncio importante de teléfonos inteligentes”, lo que sugiere que el lanzamiento podría ser genuino.

De acuerdo a GSMArena, se estima que el iPhone 15 Pro costará US$ 100 más que su predecesor, comenzando en US$ 1099, mientras que el 15 Pro Max podría tener un aumento de US$ 200 y comenzar en 1299 dólares.

Temas iPhoneSmartphonesApple