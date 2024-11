iPhone 16: ya está a la venta de forma oficial en la Argentina el nuevo teléfono de Apple

Tras la presentación de Apple de su renovada línea de teléfonos en septiembre, el nuevo iPhone 16 ya está a la venta en la Argentina de forma oficial de la mano de MacStation, premium reseller de la compañía en el país. En esta ocasión, los modelos disponibles para la venta serán el iPhone 16 y el iPhone 16 Plus, y los usuarios podrán reservar su equipo desde sitio web de MacStation o de manera presencial en sus tiendas, para luego recibirlo en 20 días.

Desde su salida en Estados Unidos con un precio que parte en ese país desde los 829 dólares, el nuevo iPhone comenzó a estar disponible de manera informal en diversas plataformas de venta online, con precios que varían según los valores que fijan los revendedores. En este punto, MacStation remarca que su propuesta como premium reseller de Apple cuenta con la garantía oficial del fabricante, el asesoramiento personalizado en sus puntos de venta y la posibilidad de financiar la compra hasta en 24 cuotas sin interés con tarjetas bancarias, lo que según la compañía explica la diferencia de precio entre el de su tienda oficial y el que se puede encontrar en Mercado Libre o en venta por privados.

Los precios del iPhone 16 en la Argentina

Los colores del nuevo iPhone 16 y 16 Plus

El nuevo iPhone 16 y el iPhone 16 Plus estarán para la preventa en MacStation con dos versiones: 256 y 512 GB de capacidad de almacenamiento. En el caso del iPhone 16 Plus de 256 GB, los usuarios podrán optar por los modelos en color blanco, rosa y ultramarino, mientras que en los iPhone 16 Plus de 512 GB estarán disponibles en blanco, verde azulado y negro. El flamante teléfono de Apple está a la preventa desde 4.199.999 pesos.

De Miami a Santiago de Chile

El precio en la tienda oficial termina siendo casi el doble de lo que puede encontrarse en Mercado Libre; como sucedió en años anteriores con el dólar barato, sale lo mismo que volar a Miami, comprar el teléfono y volver; aunque la mejor ecuación es comprarlo en Chile, donde tiene un precio apenas por encima del de Estados Unidos (casi 1 millón de pesos chilenos para un iPhone 16 en la tienda oficial, por ejemplo, que equivalen a 1,2 o 1,6 millones de pesos argentinos, según cómo se abone el gasto en el exterior).

Solo superado por el iPhone 16 Pro Max, el iPhone 16 Plus es uno de los modelos más grandes de Apple, equipado con una pantalla de 6,7 pulgadas. Dispone de una doble cámara trasera, con un sensor de 48 megapixeles que puede simular un zoom 2x y un gran angular de 12 megapixeles. En su interior dispone del chip A18, fabricado en el proceso de 3 nm, que acelera el doble el rendimiento de los modelos de machine learning y permite que las funcionalidades impulsadas por Inteligencia Artificial (IA) de Apple Intelligence funcionen a mayor velocidad. En cuanto a su diseño, pesa 190 gramos, y es 11 gramos más liviano que la versión previa, el iPhone 15 Plus.

Apple también ha sumado el botón de acceso directo en el lateral -que viene del iPhone 15 Pro- para determinar que al pulsarlo, por ejemplo, dirija al traductor o a la linterna, entre otras herramientas. Asimismo, incorpora un control de cámara más sencillo, que funciona simplemente al deslizar el dedo sobre él, sin tener que hacer el típico ‘clic’.

La preventa del nuevo iPhone 16 está disponible en el sitio web de MacStation y también en sus cinco tiendas, ubicadas en Recoleta (avenida Santa Fe 1899 y Riobamba), Barrio Norte (Ayacucho 1184), Alcorta Shopping y Las Cañitas (Maure 1789). Además, también tienen su local en Nordelta, en avenida De los Lagos 7010.

