escuchar

Día a día, los usuarios utilizan sus dispositivos móviles para sacar fotos, grabar videos o descargar distintas aplicaciones. Uno de los smartphones más buscados en el mundo es el iPhone. Sin embargo, llega un momento en que los contenidos saturan el almacenamiento, por lo que se deben buscar las formas de optimizar el espacio. Así, surge la duda de cómo administrar el lugar en el teléfono.

Además, una vez que se agota el espacio, el dispositivo no realiza las copias de seguridad en iCloud. Para evitar llegar a ese punto, existen algunas claves que permiten administrar el almacenamiento en celulares iPhone.

Estos son los pasos que deben hacer los usuarios para administrar el almacenamiento Freepick

Cómo administrar el almacenamiento en iPhone

Averiguar el almacenamiento disponible

En caso de que los usuarios quieran acceder al almacenamiento en el dispositivo, deberán ir a Configuración, hacer click en General y luego en Espacio.

En cambio, si desean ver el almacenamiento en iCloud, tienen que ir a Configuración, presionar en el nombre y por último tocar en iCloud.

Usar iCloud para fotos y videos

Si les aparece a los usuarios un mensaje que indica que el almacenamiento del dispositivo está lleno, pueden eliminar contenido del teléfono o utilizar Fotos en iCloud para liberar espacio.

De esta forma, las imágenes y videos se derivan automáticamente a la red, por fuera de la memoria del teléfono, y liberan el espacio que suelen ocupar este tipo de archivos. Además, el usuario podrá tener acceso a toda la colección en alta resolución desde cualquier lugar.

En caso de querer pasar las fotos y videos a iCloud, los usuarios deberán ir a Configuración, tocar en el nombre, iCloud y después seleccionar los archivos.

Después, presionar en “este iPhone”. En iOS 15 o versiones anteriores deben hacer click para activar Fotos en iCloud. Por último, para ahorrar espacio en el dispositivo, tienen que seleccionar Optimizar almacenamiento del iPhone.

Al registrarse en iCloud, las personas obtienen 5GB de almacenamiento gratis. Por fuera de esta base, también existen los siguientes planes: 50 GB al mes sale US$ 0,99 al mes, 200 GB US$ 2,99 al mes, 2TB US$ 9,99 al mes y 12 TB sale US$59,99 al mes.

Los usuarios pueden borrar las fotos duplicadas de sus iPhones Pixabay

Otras formas de liberar espacio en el iPhone

Otra opción es que pueden transferir las fotos y los videos que no quieran guardar en iCloud a la computadora. Eliminar las fotos duplicadas o que sean muy parecidas es otra opción dado que ocupan lugar.

Para que haya más lugar disponible, el dispositivo también puede eliminar elementos que se pueden descargar de nuevo o que ya no son necesarios, por ejemplo, apps que no utilicen y caché local para archivos en iCloud Drive. Al mismo tiempo, el teléfono saca los archivos temporales y se borra la caché.

Cuáles son las aplicaciones que ocupan más lugar en iPhone

Existen aplicaciones que ocupan la memoria caché, un espacio en el que acumulan datos que van a necesitar de manera recurrente. Algunas de ellas son:

Navegadores: los navegadores web almacenan archivos en la memoria caché para adelantar el tiempo de carga que se ingresan con frecuencia. Esto aplica a Chrome, Edge, o Firefox.

los navegadores web almacenan archivos en la memoria caché para adelantar el tiempo de carga que se ingresan con frecuencia. Esto aplica a Chrome, Edge, o Firefox. Redes sociales: son otras de las aplicaciones que ocupan lugar en la memoria caché y bajan el consumo de datos móviles. En ese caso pueden ser Facebook, Instagram o Tik Tok.

LA NACION

Temas iPhone