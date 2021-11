Juegos gratis: PlayStation Plus y Xbox Live renuevan sus títulos para PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X en noviembre

Los servicios de suscripción a videojuegos PlayStation Plus y Xbox Live renovaron su propuesta de juegos gratis para sus abonados. De esta forma, en noviembre podrán acceder a una nueva selección de títulos para los usuarios de las consolas PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series X.

Por el lado de PlayStation llegan los videojuegos Knockout City y First Class Trouble, dos propuestas que se podrán descargar sin costo alguno para los usuarios de ambas versiones de consolas. A su vez, Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning estará gratis solo para los dueños de una PS4.

En el caso de la consola de videojuegos de Microsoft, la suscripción Xbox Live ofrece en noviembre el juego de estrategia Kingdom Two Crowns, junto a Moving Out, que se podrán disfrutar en Xbox Series X y S, y en Xbox One. Además, para el modo Xbox 360 compatible con las nuevas consolas, llegan por tiempo limitado Lego Batman 2 (disponible entre el 1 y 15 de noviembre) y Rocket Knight, disponible para su descarga entre el 16 y 30 de noviembre.

PS Plus es el servicio de pago mensual que permite jugar con otros usuarios y acceder a descuentos, además de contar con dos títulos gratis por mes. Lo mismo ocurre con Xbox Live, que le suma a su propuesta la posibilidad de acceder a títulos de Xbox 360 mediante el modo de retrocompatibilidad en Xbox One y Xbox Series X y S.