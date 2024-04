La Princesa Peach regresa en un juego exclusivo para Nintendo Switch cargado de diversión y desafíos

Escuchar

Hay dos motivos fundamentales por los que todas las miradas de los gamers están depositadas en Nintendo. La primera es la sensación que dejó la nueva película de Super Mario realizada por el estudio Illumination, a la cual le fue muy bien en cines y hoy se sigue disfrutando en la plataforma Max. La otra es que falta poco tiempo para que la empresa anuncie por fin la consola que será la sucesora de la famosa Switch. Se prevé que el lanzamiento de la Nintendo Switch 2 pueda realizarse el año que viene, pero seguramente la compañía nipona deslizará algunas novedades en los próximos meses. Mientras esperamos que esto suceda, Nintendo no pierde el tiempo y sigue explotando al máximo las posibilidades de la Switch en todas sus versiones (la original de 2016, la Switch Lite de 2019, y la Switch OLED de 2021) aprovechando a desarrollar y lanzar títulos exclusivos con sus personajes más famosos como protagonistas. Este fue el caso de Super Mario Wonder y Mario vs. Donkey Kong, dos videojuegos de aventuras que han visto la luz en los últimos meses. En esta oleada de lanzamientos, Nintendo sacó a relucir su nuevo Princess Peach: Showtime!, un título que tiene a Peach como protagonista de la aventura.

De nuevo al ruedo

Si son usuarios de antaño de las consolas de Nintendo, no se sorprenderán al ver un título protagonizado por Peach. La empresa ha sabido explorar a sus personajes más allá de Mario, lanzando aventuras individuales de Luigi, Donkey Kong, Diddy Kong, Toad, Yoshi y, por supuesto, Peach. Con esto queremos decir que no es el primer protagónico de la princesa. Ya la vimos como personaje jugable en Super Mario 3D World, al volante de su vehículo en los diferentes títulos de Mario Kart, batallando en Super Smash Bros, Mario Party y en Super Princess Peach; por lo tanto, Peach es una avezada aventurera en juegos digitales de las consolas de la empresa.

De qué se trata Showtime

Como es de esperar en un juego de Nintendo centrado en estos personajes, este lanzamiento es un título apto para toda la familia; especialmente lo disfrutarán mucho los pequeños de la casa (tiene clasificación PEGI 7). Otra buena noticia es que se puede descargar la versión de prueba, la cual brindará al jugador algunos minutos de divertimento para probar el juego.

Una vez comprada e instalada la versión completa del título, nos adentraremos en una aventura llena de gráficos coloridos y animaciones muy expresivas y vivas que permiten disfrutar de cada momento del juego.

Princess Peach: Showtime! es un juego de la Nintendo Switch que resultará divertido para toda la familia

La historia nos transporta al Teatro Esplendor, un lugar mágico donde la Princesa Peach se encuentra atrapada, enfrentándose a un desafío inusual. Su única vía de escape radica en la interpretación de diversas obras teatrales, cada una de las cuales le asigna un papel distinto entre los diez que componen la aventura. Presenciamos cómo Peach se sumerge en cada papel con determinación: empuñando un sable como hábil espadachín, manipulando un rodillo de cocina con destreza de repostera, e incluso adoptando un sombrero de detective. Cada representación la acerca un paso más a su liberación, mientras despliega su versatilidad y valentía en cada actuación.

A medida que avanzamos por los niveles, nos encontramos con tres elementos cruciales para el desarrollo de la aventura. En primer lugar, las monedas desempeñan un papel vital, ya que nos permiten adquirir nuevas vestimentas para Peach y su compañera Lucy en la tienda situada en la planta baja del teatro. Aunque estamos acostumbrados a ver a Peach con su icónico color rosa, la emoción de verla lucir nuevos modelos que refrescan su imagen, brindándole, además, una impronta muy merecida de heroína.

En segundo lugar, nos encontramos con las Esplendoritas, una moneda única que resulta indispensable para acceder a los jefes finales de cada planta y avanzar en la trama. Estas monedas no solo son esenciales para el progreso del juego, sino que también añaden un componente de exploración, ya que encontrarlas se convierte en uno de los principales desafíos. Aunque su valor pueda parecer limitado a simple vista, no debemos subestimar su importancia en la travesía por el teatro.

En conclusión

Para determinar si los juegos de Mario y compañía son realmente buenos, tengo mi propio termómetro: mis hijos. Si ellos la pasan bien, sueltan algunas carcajadas de vez en cuando y le dedican un buen tiempo a la aventura, ya es un buen indicio. Claro que luego vendrán las metódicas pruebas realizadas por quien suscribe para elaborar esta y otras reseñas de juego. Princesa Peach: Showtime! cumplió con creces las pautas preliminares que detallé. Se trata de una divertida aventura plagada de minijuegos, llena de color y alegría, que resulta ideal para los pequeños y también para los que crecimos jugando con estos personajes del universo Nintendo.

Mientras esperamos novedades de la próxima consola de la empresa, recomiendo aprovechar la batería de lanzamientos exclusivos de Nintendo que sigue explotando al máximo a la vieja y querida Switch, que tantas alegrías nos sigue brindando.