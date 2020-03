Augusto Finocchiaro Preci Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de marzo de 2020 • 12:04

La división de fútbol virtua l de la Asociación del Fútbol Argentino anunció la inscripción abierta y gratuita para una serie de torneos de los videojuegos FIFA 20 y PES 2020 que se disputarán a fines de marzo .

El fútbol profesional está sufriendo el mismo parate que casi todas las actividades de espectáculos y entretenimientos en el país. El coronavirus puso en jaque los eventos deportivos, con la suspensión de todos los torneos locales e internacionales.

Pero a pesar de esto, la cuarentena obligatoria tiene el único beneficio de que todos están dentro de sus casas, escenario ideal (si se lo puede llamar así) para organizar un torneo de fútbol virtual de la mano de la AFA .

El 24 y 25 de marzo hay que anotarse para competir en el torneo

PC, PS4 o Xbox

En estos torneos que se disputarán en ambos juegos y en tres plataformas, podrán participar podrán clubes afiliados a la AFA como también asociaciones civiles sin fines de lucro, Sociedades de Fomento, Clubes de Barrio, Sindicatos, Instituciones Educativas y además cualquier individuo con una consola PlayStation 4, Xbox One o una PC con conexión a los servidores de FIFA y PES.

"AFA está desarrollando los deportes electrónicos desde su área de desarrollo. De alguna manera es el camino que siguen las disciplinas incipientes dentro de la asociación, y a medida que crecen pueden ganar su propio departamento. Por ejemplo es lo que sucedió con el fútbol femenino o el futsal" comentó a LA NACION Fabián Minotto, a cargo de los Esports de AFA.

11 contra 11 o 3 contra 3

Dentro de las posibilidades para anotarse estarán los dos torneos de 11 vs 11 y de 3 vs 3 en PES para PlayStation 4, que podrán disputar los equipos que se inscriban en la liga virtual de la AFA. También, para anotarse de manera individual habrá torneos en PES y FIFA de 1 vs 1 en PC, Play 4 y Xbox.

El cierre de las inscripciones para los torneos de FIFA 20 será este martes 24 de marzo a las 23.59 y para los torneos de PES 2020 el miércoles 25 de marzo a la misma hora. Para inscribirse de manera gratuita habrá que completar este formulario en la página oficial de la AFA esports.