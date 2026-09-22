La comunidad tecnológica que eligió Uruguay para crear una nueva ciudad e invertirá más de US$1000 millones

Una comunidad online de emprendedores, inversores y líderes del sector tecnológico acaba de elegir su primera sede física: Colonia del Sacramento, Uruguay. Se trata de Praxis, una red de 150.000 personas de diferentes partes del mundo, que anunció un acuerdo con la smart city +Colonia, con una inversión estimada de más de US$1000 millones durante los primeros años de desarrollo.

En concreto, la organización —respaldada por inversores como Apollo Projects, el fondo de Sam Altman, CEO de OpenAI— pondrá en marcha la construcción de su nueva urbanización dentro de +Colonia y tendrá como sus principales ejes la naturaleza, la calidad de vida y la innovación. Los primeros residentes están previstos para mediados de 2027.

Dicha alianza representa una nueva etapa en el crecimiento de +Colonia, que comenzó a construirse en 2022. El proyecto ya cuenta con 100.000 metros cuadrados en desarrollo y actualmente moviliza inversiones por unos 300 millones de dólares.

Praxis is building a new city in Uruguay.



Construction has begun. Residents move in 2027.



Thank you for joining us for the beginning of our long journey. More in @NYTimes. pic.twitter.com/nh2uR1FGoE — Praxis (@praxisnation) September 22, 2026

“+Colonia está cumpliendo los objetivos que dieron origen al proyecto: construir una ciudad capaz de atraer talento, empresas y nuevas comunidades, y donde vivir y trabajar estén cada vez más vinculados con la naturaleza, la innovación y la tecnología”, apuntó Eduardo Bastitta, CEO y fundador de +Colonia.

En ese sentido, el empresario explicó que la iniciativa gira en torno al concepto de “dos orillas”, es decir, “tener un pie” en la Argentina y Uruguay “en todo momento”. “Frente a cada situación está esa opción de pisar un poquito más en cada orilla sin forzarme a mudarme lejos”, precisó.

A su vez, Bastitta sumó un factor clave: el contexto político, tecnológico y económico a nivel global. “Hay quienes dicen que la inteligencia artificial (IA) va a generar una hecatombe de máquinas contra humanos. Hay quienes dicen que el intento de los humanos, las instituciones, los países para defendernos frente a esa amenaza va a generar problemas. Y después tenemos el problema de las superpotencias y la guerra. La gran oportunidad que tenemos ambos países es atraer cientos de miles de jóvenes de acá en adelante por la situación que hay en el mundo”, profundizó. De hecho, ya hay 2700 miembros de Praxis interesados en ubicarse en +Colonia.

“Estamos frente a una oportunidad histórica para que el Río de la Plata se convierta en un hub de innovación y tecnología insignia desde Sudamérica para el mundo entero”, insistió el ejecutivo.

+Colonia ya cuenta con 100.000 metros cuadrados en desarrollo y actualmente moviliza inversiones por unos 300 millones de dólares

Por su parte, Dryden Brown, cofundador y CEO de Praxis, comentó: “La industria de la IA está desarrollando una tecnología que podría transformar de manera fundamental el papel del trabajo humano. Nosotros estamos construyendo un lugar para explorar qué viene después”.

Y agregó: “¿Qué van a crear las personas? ¿Cómo van a encontrar un propósito? ¿Cómo podemos transformar el valor que crea esta tecnología en prosperidad y en una civilización en la que valga la pena vivir? Estas son las preguntas que queremos llevar al terreno de lo concreto en Uruguay”.

De esta manera, Praxis se incorpora a +Colonia en una operación que avanza dentro del marco institucional y regulatorio de Uruguay y en coordinación con las autoridades departamentales y nacionales, al igual que las distintas etapas que la smart city fue atravesando desde el inicio.

Mientras tanto, está previsto un encuentro entre las autoridades nacionales y Brown esta semana en el marco de la Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York.

Eduardo Bastitta, CEO y fundador de +Colonia Gentileza Nico Perez

Por otro lado, se suman a este ecosistema 30 startups tecnológicas que ya firmaron un compromiso de acción para co-crear la ciudad, con la intención de instalarse en el futuro hub de innovación rioplatense. También participan activamente instituciones y organizaciones como la Agencia Nacional de Investigación e Innovación de Uruguay (ANII), el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) y Fraunhofer Institute for Industrial Engineering IAO, una de las instituciones de referencia internacional en innovación y planificación urbana sostenible.

“+Colonia fue concebida para establecer puntos de encuentro entre los referentes que dan forma a las nuevas etapas de la economía del conocimiento y la llegada de Praxis es un gran paso en esa dirección”, concluyó Bastitta.

El proyecto +Colonia

Con más de 180 entidades involucradas, +Colonia ya muestra avances concretos en las 515 hectáreas que ocupa frente al Río de la Plata. De ese total, 120 hectáreas fueron intervenidas con infraestructura y ya se desarrollaron 500 unidades residenciales y funcionales, con los primeros tres edificios del Distrito Génesis.

Entre los desarrollos residenciales, Quartier +Colonia —el proyecto de Argencons/Consultatio— ya fue completamente comercializado, al igual que El Muelle I —el proyecto de CRIBA con +Colonia—. Ambos se encuentran en construcción con entrega prevista para el año próximo. A estos avances se suman otros cuatro proyectos que están próximos a comenzar sus obras, dentro de un plan que también incluye un distrito corporativo, un hotel de 140 habitaciones, un colegio internacional, un centro de movilidad eléctrica y un barrio de baja densidad alrededor del colegio.