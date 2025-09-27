Es argentino y sueña con crear un Silicon Valley a 30 minutos de Buenos Aires

En la costa del Río de la Plata, donde el pasado colonial de Uruguay se encuentra con un futuro de innovación y sostenibilidad, se está forjando una nueva vida urbana. En una ciudad en la que conviven dos mundos a la vez, ¿los opuestos se atraen? La realidad de Colonia del Sacramento y la que se vive en +Colonia son muy distintas: en donde lo antiguo y colonial se mezclará con lo moderno y tecnológico.

A menos de dos años del inicio de las obras, +Colonia avanza con fuerza en su ambición de convertirse en una ciudad inteligente modelo. Este jueves, el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, visitó el predio donde ya se construyen las primeras 400 unidades residenciales y ratificó el apoyo del gobierno nacional al proyecto, que involucra una inversión de US$100 millones de dólares.

El emprendimiento de Eduardo Bastitta promete fusionar lo moderno con la vanguardia tecnológica. En sus 500 hectáreas, aspira a convertirse en un modelo de “ciudad de 15 minutos”. Sobre esta convivencia entre lo antiguo y lo nuevo, fue claro: “Depende de los opuestos. Es como un imán. La diversidad es positiva. No hay nadie de las nuevas generaciones que venga a comprar en +Colonia y no le encante el barrio histórico”.

El presidente uruguayo visitó, por primera vez desde el inicio de su mandato, el predio donde se alza +Colonia Camilo dos Santos Ayala - Camilo dos Santos Ayala.

El nacimiento del emprendimiento tiene sus raíces como un sueño familiar que busca transformar la vida en la región. Cuando su padre compró la tierra, Eduardo tenía solo 7 años. La idea original era un loteo de casas, pero el cambio en el mundo del trabajo pospandemia, con el auge del teletrabajo y la descentralización de las oficinas, reorientó la visión. Bastitta vio en la ubicación de Colonia una oportunidad única para crear un “polo tecnológico” que atrajera empresas, fondos de inversión, startups y emprendedores, bajo el concepto de una ciudad que se vive “en dos orillas”, invitando a los residentes a no solo mudarse, sino a integrar su vida entre Buenos Aires y Uruguay.

El respaldo político: “Un paso decisivo” para el desarrollo regional

Durante la recorrida, Orsi destacó el potencial del proyecto como “una oportunidad para el país, el departamento de Colonia y la región del Río de la Plata en general”. “Desde que me enteré de la propuesta hace unos años, hasta ahora se ha avanzado muchísimo”, afirmó. Poniendo énfasis en la celeridad y la eficiencia, el mandatario agregó: “Lo primero y el principal es la sintonía a los efectos de que las cosas transcurran rápido. Habrá sí, habrá no, pero lo que no nos puede pasar es que estemos meses sin dar respuesta y a eso nos comprometimos”.

Eduardo Bastitta junto a Yamandú Orsi Camilo dos Santos Ayala - Camilo dos Santos Ayala.

El proyecto se está construyendo sobre un predio de 500 hectáreas

Por su parte, el intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez, destacó la naturaleza abierta del proyecto. La intendencia adquirió 150 metros de costa, lo que asegura la libre circulación de los vecinos. “Esto no es un barrio privado”, enfatizó Rodríguez, “o sea, esto lo va a poder disfrutar la gente que va a querer seguir viniendo a la playa El Calabrés, como hemos venido nosotros toda la vida, a tirar una línea a pescar”.

El intendente se mostró a favor de la inversión privada y del trabajo conjunto, subrayando que lo más importante es la generación de empleo para la gente de Colonia. También llamó a estar atentos a que se cumplan todas las reglamentaciones vigentes, garantizando una buena convivencia.

La inversión argentina es la principal

“¿Por qué crees que el argentino es el principal inversor o el principal comprador acá en Uruguay?”, fue una de las preguntas que respondió Orsi. Su respuesta vino con un toque de humor: “Nos quieren demasiado, me parece. Creo que hasta más de los que los queremos nosotros”. La preponderancia del comprador argentino en la “nueva ciudad” es innegable, representando más de dos tercios de las ventas, seguido por el uruguayo.

El éxito con el público argentino se debe en gran parte a una política de financiamiento que presentan. De acuerdo a Bastitta: "+Colonia fue el primer proyecto en Uruguay en ofrecer créditos en pozo a no residentes, con plazos de hasta 20 años y tasas competitivas. Esta facilidad crediticia fue un factor clave para atraer a los compradores.

+Colonia fue el primer proyecto en Uruguay en ofrecer créditos en pozo a no residentes

El proyecto de "las dos orillas"

El mensaje de qué quieren mostrar para el público argentino es claro: no se trata de “irse” de Buenos Aires, sino de “vivir en las dos orillas”. Francisco Tezanos, director de marketing y comunicación del proyecto, refuerza esta idea al señalar que Colonia está tan cerca de Buenos Aires como Pilar o Escobar. Para fomentar esta conexión, se prevé aumentar las frecuencias de los ferries rápidos entre ambas ciudades a 16 diarias, con una oferta de ocho millones de butacas anuales, de las cuales hoy solo se usa el 25%. Como un incentivo adicional, los primeros mil “colonos” podrán viajar gratis una vez por semana durante cinco años.

Viviendas, un distrito corporativo, un hotel y una escuela

El plan maestro incluye: seis edificios de viviendas, un distrito corporativo con un primer edificio desarrollado por una empresa europea de ingeniería, un hotel de 140 habitaciones de una marca internacional aún no presente en Latinoamérica, un colegio confirmado que abrirá en 2028, con niveles desde sala de tres años hasta secundaria completa y un e-Mobility Center, un centro de movilidad eléctrica con alquiler y venta de monopatines y motos eléctricas.

Busca ser una ciudad de “usos mixtos”, donde lo residencial, lo comercial y las oficinas convergen. Un ejemplo de este modelo es el edificio de lujo Quartier, desarrollado por Argencons y CRIBA, con 12 pisos, donde la planta baja albergará comercios, el primer piso oficinas y un coworking, y a partir del segundo piso, residencias.

Si de números se habla, el proyecto Quartier Colonia (380 unidades) ya está completamente vendido.

Quartier Colonia ya fue completamente comercializado y está en etapa de construcción

Actualmente, la atención se centra en los proyectos de El Muelle, desarrollado por +Colonia y Criba, constan de 250 unidades distribuidas en cinco edificios (Muelle 1 al 5). Muelle 1 ya está casi todo vendido, y se está enfocando la comercialización en Muelle 2 y 3. El precio promedio del metro cuadrado se sitúa entre los US$2700 y US$2800, con unidades que van desde los US$80.000. El producto, destaca Bastitta, es muy flexible, con unidades chicas que pueden unirse para formar espacios más grandes, con una predominancia del 80% de monoambientes.

La administración de los consorcios también ha sido pensada para ser “supereficiente”, con una compañía centralizada que busca reducir significativamente los costos de expensas. La estimación actual es de US$4/m², un valor considerado muy bajo y competitivo para Uruguay.

EL emprendimiento se encuentra en plena etapa de comercialización de dos de sus proyectos

Todas las unidades tendrán vista al verde y al agua

“+Colonia busca ser un polo para la industria del conocimiento, atrayendo empresas tecnológicas, startups, fondos de inversión, instituciones educativas y bancos", aseguran desde la empresa. Entre los actores involucrados se destacan, además de las desarrolladoras Argencons y CRIBA, más de 30 founders tech que están co-creando servicios para la ciudad.

“Uruguay, a pesar de ser la Suiza de Latinoamérica, tiene una emigración similar a la de un país en guerra. Nunca logró crecer poblacionalmente. Se envejeció mucho y perdió población. +Colonia quiere revertir eso”, aseguró Bastitta.