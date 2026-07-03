Las incógnitas y oportunidades alrededor de las sociedades administradas por IA que quiere Javier Milei

El presidente Javier Milei, generó tanto entusiasmo como temor el mes pasado al anunciar un proyecto de ley en el Congreso para crear “sociedades automatizadas” dirigidas por IA, aunque estas empresas requerirán, de hecho, la participación humana.

Milei describió en un artículo de opinión publicado en el Financial Times un nuevo tipo de empresa que podría funcionar sin empleados humanos, en la que agentes de IA o robots “ejercerían un juicio independiente en entornos impredecibles”.

Argentina se convertiría en el primer país en aprobar una legislación que crea una categoría para empresas dirigidas por IA, según afirmaron varios expertos jurídicos.

“Estamos abiertos a los negocios”, declaró Milei, lo que provocó críticas por parte del historiador israelí Yuval Noah Harari, quien advirtió que otorgar demasiado poder a la IA podría reducir la responsabilidad corporativa.

Pero la realidad es menos revolucionaria, según abogados corporativos. La “empresa automatizada” introducida en la reforma propuesta, que forma parte de un proyecto de ley integral destinado a modernizar y reducir la burocracia en el derecho corporativo, estaría obligada a contar con un administrador humano que supervise las operaciones de la IA.

El proyecto de ley también permite que la administración de una empresa utilice la IA para la toma de decisiones, sin eximir a los administradores de la obligación de supervisar los resultados.

“Sería un primer paso demasiado arriesgado prescindir por completo de la intervención humana”, afirmó Lawrence Cunningham, director del Centro Weinberg para Gobernanza Corporativa de la Universidad de Delaware. Aun así, Cunningham calificó la propuesta de Milei de audaz.

“No estamos cambiando el mundo, sino que reconocemos que se puede dirigir una empresa sin ningún departamento de recursos humanos”, señaló. “Es el comienzo de algo”, agregó.

La palabra del coautor del proyecto de ley

Diego Duprat, profesor de Derecho y coautor del proyecto de ley, dijo que ya existen empresas automatizadas en cierta medida, refiriéndose a los supermercados sin cajeros que funcionan con IA.

La empresa sería responsable de los daños causados por la IA o los sistemas algorítmicos, según establece el proyecto de ley.

Un representante de la oficina del portavoz presidencial señaló que, por el momento, no hay empresas ni compromisos de inversión relacionados con el proyecto de ley.

“Lo que sí sucede es que estamos proponiendo algo novedoso y que tiene la iniciativa de convertir a la Argentina en una jurisdicción atractiva para la radicación de empresas automatizadas”, declaró el representante en un mensaje a Reuters.

“Este proyecto es clave para generar mejores condiciones para recibir inversiones”, agregó.

Milei ha promocionado en repetidas ocasiones a Argentina como un futuro centro de IA, destacando que el clima frío de la Patagonia y el suministro energético son ideales para los centros de datos.

OpenAI y Sur Energy anunciaron en octubre sus planes para un centro de datos con una inversión de hasta 25.000 millones de dólares.

El valor del marco legal

El mero hecho de contar con una ley que haga referencia al uso central de la IA por parte de una empresa puede atraer a los inversores, dijo María Gisele Cano, abogada corporativa de la provincia de Buenos Aires.

Cano ha recibido más de una docena de consultas de empresarios de Argentina y del extranjero sobre la propuesta.

“Esas empresas van a tener un marco más claro y más previsible de cómo desarrollar su actividad en este entorno”, afirmó.

Yonathan Arbel, profesor investigador en IA en la Facultad de Derecho de la Universidad de Alabama, dijo que Argentina podría obtener una “enorme ventaja competitiva” si crea un entorno propicio para los negocios relacionados con la IA.

Añadió que el proyecto de ley podría mejorar si se especificara que los agentes de IA deben disponer de una identificación digital para interactuar con personas y empresas.

La propuesta también permite la creación de empresas que sean Organizaciones Autónomas Descentralizadas (DAO, por su sigla en inglés), basadas en blockchains, lo que permite a los miembros votar propuestas mediante tokens digitales.

Argentina es uno de los principales mercados de criptomonedas de América Latina. Ricardo Mihura Estrada, expresidente de Bitcoin Argentina, dijo que el requisito de la propuesta de que los usuarios de tokens se identifiquen y registren supondría un reto para un sector basado en el anonimato.

“Creo que es una iniciativa bien intencionada, pero veo una dificultad para que sea adoptada en el mundo de blockchain”, dijo Estrada.

El representante del Gobierno dijo que la identificación de los usuarios de “tokens” es un requisito mínimo de seguridad y añadió que “las DAO que prefieran mantener una estructura completamente anónima podrán seguir existiendo fuera de este régimen, pero no tendrán acceso a los beneficios jurídicos que éste ofrece”.

La mirada desde Silicon Valley

Las empresas automatizadas de Milei reflejan la visión del director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, quien dijo en 2024 que la IA permitirá que una empresa con un solo empleado alcance una valoración de 1000 millones de dólares.

Varios estados de EE.UU., entre ellos Texas y Utah, han establecido marcos legales para que las empresas experimenten con la IA, según explicó Emerald Greywoode, investigadora del Weinberg Center.

Éstos pueden incluir directrices según las cuales una empresa de IA reciba una mayor supervisión humana al inicio de dichas pruebas.

Según los expertos, las capacidades técnicas actuales no son lo suficientemente avanzadas como para que los agentes de IA tomen decisiones empresariales de forma totalmente autónoma.

Sin embargo, los emprendedores de Silicon Valley están destinando cada vez más presupuesto a la potencia de cálculo de la IA para realizar las mismas tareas, en lugar de la contratación de empleados, según Lan Xuezhao, socio gerente de Basis Set Ventures, que invierte en startups de IA.

A los emprendedores del sector de la IA les preocupan sobre todo el acceso y los costos de la potencia de cálculo, los chips y la energía, dijo, y añadió que una regulación menos estricta podría resultar atractiva, dado que los organismos reguladores de EE.UU. y Europa imponen normas más restrictivas en torno al uso de la IA.

Aun así, es poco probable que el proyecto de ley de Milei por sí solo convierta a Argentina en un centro de IA, señaló Lan. “Lo más importante es que el talento se traslade a Argentina”, dijo. “La gente lo seguirá”, concluyó.

Leila Miller y Kenrick Cai / Reuters