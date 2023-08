escuchar

La seguridad informática es una de las razones por las que los usuarios mantienen su preocupación y observan un amplio abanico para dar en el blanco con algunas decisiones referidas al tema. En el caso de Google, la compañía brindó un comunicado a sus asociados para mantenerlos al tanto de las novedades y una de ellas focalizó en las cuentas personales.

Con el fin de proteger la “información privada” de cada persona, Google activará el periodo de inactividad que se basará en dejar sin efecto las cuentas que no se usen durante un periodo de dos años. Este cambio comenzará a regir desde este miércoles 9 de agosto y tendrá como fin eliminar cualquier tipo de contenido a partir del 1 de diciembre del corriente año.

Google alertó sobre los periodos de inactividad en las cuentas de los usuarios

“Google se esfuerza por preservar tu seguridad y la de tu información privada evitando el acceso no autorizado a tu Cuenta de Google mediante nuestras protecciones de seguridad integradas. Con este fin, nuestros productos cuentan con importantes prácticas de privacidad que minimizan el tiempo de almacenamiento de tus archivos personales y cualquier dato asociado a ellos. Queremos proteger tu información privada y evitar cualquier acceso no autorizado a tu cuenta, incluso si ya no usas nuestros servicios”, manifestó la compañía en un comunicado oficial donde alertó a los usuarios que no mantienen activas sus cuentas.

Tras el comienzo de la misiva, la compañía estadounidense explicó cómo serán los pasos previos a eliminar una cuenta inactiva. “Si tu cuenta se considera inactiva, te enviaremos varios recordatorios por correo electrónico a esta dirección y a tus correos de recuperación (si se proporcionó alguno) antes de que tomemos medidas o eliminemos el contenido de la cuenta. Estos recordatorios por correo electrónico se enviarán como mínimo ocho meses antes de que se realice alguna acción en tu cuenta”, explicitaron desde Google al alertar a las personas que abandonaron sus cuentas y por consiguiente pueden perder información privada al no obedecer los avisos anteriormente mencionados. Además, al eliminarse el correo electrónico no se podrá generar uno nuevo con el mismo alias.

¿Cómo se puede mantener activa la cuenta?

Planteado el interrogante, desde Google aseguraron que para mantener segura y activa la cuenta que posee cada usuario se deberá ingresar asiduamente o, al menos, una vez cada dos años, como lo indicaron en el comunicado oficial. Además, se explicitaron una batería de opciones a tener en cuenta si el resultado es querer seguir con el mismo correo electrónico:

Leer o enviar un correo electrónico

Usar Google Drive

Mirar un video de YouTube

Compartir una foto

Descargar una app

Usar la Búsqueda de Google

Usar la función Acceder con Google para acceder a una app o servicio de terceros

A su vez, Google marcó con un asterisco algunas excepciones a la regla: “Una Cuenta de Google con canales, videos o comentarios de YouTube; una cuenta que tiene una tarjeta de regalo con saldo monetario; una cuenta que tiene una aplicación publicada, por ejemplo, una que aloja una app en Google Play Store”, detalló.

Por último, en el final del comunicado, que se extendió a todos los usuarios activos, la compañía especializada en servicios de internet remarcó su compromiso con la causa y brindó diferentes variables a tener en cuenta: “Nuestra prioridad es hacer que mantener tu cuenta activa sea lo más fácil posible, si eso es lo que quieres, y nos aseguraremos de que recibas la notificación correspondiente antes de que este cambio afecte a una cuenta. Por lo tanto, antes de que se borre una cuenta, Google enviará notificaciones por correo electrónico a la Cuenta de Google y al correo de recuperación”, culminó.