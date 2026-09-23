Le preguntaron a la inteligencia artificial en qué lugar se encuentra Dios y la respuesta sorprendió a más de uno

La integración de la inteligencia artificial en la vida cotidiana fomenta consultas sobre temas complejos e inciertos. Muchos usuarios exploran la capacidad de estas herramientas para representar conceptos abstractos, metafísicos o religiosos. Recientemente, una persona solicitó a la plataforma Midjourney una representación visual del sitio donde reside Dios. Esta petición expone el alcance de los algoritmos ante preguntas sin respuestas empíricas o científicas.

Las ilustraciones resultantes muestran paisajes etéreos. Predominan en ellas la luz natural, la vegetación abundante y fuentes de agua cristalina. Estas piezas gráficas carecen de sustento real, pues reflejan únicamente interpretaciones algorítmicas basadas en patrones de datos preexistentes. Midjourney también procesó solicitudes sobre la apariencia física de la divinidad. En tales casos, los diseños presentan una figura humanoide dotada de barba blanca y una contextura imponente, rasgos que guardan similitudes con las representaciones clásicas de Zeus en la mitología griega, según señala la fuente Hoy Cripto.

¿Cómo es el lugar donde se Dios según la plataforma Midjourney?

El alcance de esta tecnología genera debates sobre la naturaleza de la fe frente a la recreación digital. Al consultar a ChatGPT sobre la misma temática, la herramienta adoptó una postura distinta. El chatbot afirmó que “su naturaleza es un tema profundamente debatido y contemplado en diversas tradiciones religiosas y filosóficas”. Según el sistema, Dios representa un ser trascendente fuera de la comprensión humana habitual. Por esta razón, el modelo lingüístico sostiene que resulta complejo describir el sitio donde habita la deidad, ya que Dios no posee confinamiento en un espacio físico concreto.

La inteligencia artificial subraya que las descripciones disponibles provienen de creencias espirituales y marcos religiosos. Estas visiones varían según las tradiciones individuales de cada creencia. Cada persona mantiene su propia concepción sobre la ubicación del Todopoderoso, una variable que el sistema integra en sus respuestas. Las plataformas tecnológicas procesan esta información sin emitir juicios de valor ni validar dogmas, sino que recopilan perspectivas diversas sobre el fenómeno.

En algunas imágenes se ve Dios como un Dios griego

El fenómeno demuestra el interés público por aplicar nuevas tecnologías a cuestiones de carácter existencial. Aunque las imágenes captan la atención de los usuarios por su nivel de detalle, los desarrolladores y expertos recalcan el carácter artificial de las representaciones. La IA no posee acceso a verdades espirituales, sino que sintetiza la cultura visual disponible en internet para ofrecer una respuesta concreta.

Este ejercicio exhibe los límites de la tecnología actual frente a los misterios que tradicionalmente ocupan a la filosofía y la teología. El interés del usuario común por estas herramientas crece día a día, mientras las empresas del sector ajustan constantemente la capacidad predictiva de estos modelos ante interrogantes de esta naturaleza compleja.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA