Qué cambió en la vida de los argentinos desde que llegó la IA

La inteligencia artificial dejó de ser una tecnología pensada para científicos o grandes empresas tecnológicas y en pocos años comenzó a ayudar a resolver tareas cotidianas como usar el teléfono celular, escuchar música, mirar series, traducir textos o resolver tareas laborales.

Según la UNESCO, la inteligencia artificial (IA) se define como “sistemas o máquinas capaces de imitar determinadas capacidades de la inteligencia humana, como el aprendizaje, el razonamiento, la resolución de problemas, la comprensión del lenguaje y hasta la producción creativa”.

Aunque su desarrollo lleva décadas, su expansión masiva durante los últimos años marcó un antes y un después en la vida de millones de personas. En Argentina, esta tecnología ya está presente en hogares, oficinas, escuelas, hospitales y comercios.

La inteligencia artificial es utilizada por el 57% de los empleados de nuestro país (Foto: Pexels)

¿Cuáles fueron algunos de los cambios que trajo la IA y que pasaron inadvertidos?

Aunque todo el mundo hable de la llegada de la IA, muchas personas aún no dimensionan los cambios que trajo para nuestra sociedad en un lapso muy corto de tiempo. Entre ellos pueden mencionarse:

1. Telefonía móvil

Uno de los cambios más evidentes ocurrió en los celulares. Actualmente, millones de personas utilizan sistemas de reconocimiento facial para desbloquear sus dispositivos. Esta tecnología emplea inteligencia artificial para identificar rasgos únicos de cada usuario y reforzar la seguridad.

Los asistentes virtuales también se volvieron habituales. Herramientas como Siri, Alexa o Google Assistant permiten realizar consultas, programar recordatorios, controlar dispositivos del hogar o buscar información mediante comandos de voz.

2. Consumo audiovisual

La inteligencia artificial también transformó el entretenimiento. Plataformas de contenido streaming como Netflix, Spotify y Amazon utilizan algoritmos capaces de analizar hábitos de consumo para recomendar películas, series, documentales o canciones según los gustos de cada usuario.

De esta manera, la experiencia se vuelve más personalizada y permite que las personas encuentren contenidos acordes a sus preferencias sin necesidad de buscarlos manualmente. Algo similar ocurre en redes sociales, donde gran parte de lo que aparece en pantalla es seleccionado mediante sistemas de IA que analizan comportamientos e intereses.

¿Cómo la inteligencia artificial está cambiando nuestra vida diaria?

3. Trabajos

De acuerdo con el último estudio de Bumeran sobre inteligencia artificial, el 57% de los trabajadores argentinos ya utiliza alguna herramienta basada en IA para desempeñar sus tareas, una cifra que continúa creciendo año tras año. El grupo que más adopta estas tecnologías está compuesto por personas de entre 31 y 50 años, que representan el 60% de los usuarios habituales.

Las áreas de Administración y Finanzas lideran la implementación, seguidas por los sectores comercial, tecnológico y de marketing. Esto se debe a que la IA permite automatizar procesos, analizar grandes volúmenes de información, redactar textos, generar informes, resumir documentos, organizar datos y colaborar en la toma de decisiones.

4. Educación

Cada vez más estudiantes utilizan herramientas de inteligencia artificial para investigar, resumir textos, traducir contenidos o reforzar conocimientos de distintas materias. En paralelo, numerosas escuelas comenzaron a incorporar campus virtuales y actividades específicas para enseñar a los alumnos cómo utilizar estas tecnologías de forma responsable.

Cada vez más alumnos estudian con la ayuda de IA mikimad - iStockphoto

5. Salud

En el ámbito de la salud, los avances son aún más notorios. Los sistemas de IA colaboran en el análisis de imágenes médicas, la detección temprana de enfermedades y el procesamiento de datos clínicos que ayudan a los profesionales a realizar diagnósticos más precisos. Además, existen aplicaciones especializadas capaces de responder consultas preliminares y orientar a los pacientes antes de tener una consulta médica presencial.