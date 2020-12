League of Legends: la Liga Master Flow arranca con clubes y figuras del deporte

El torneo nacional de League of Legends, el esport más popular del mundo y uno de los dos más convocantes de la Argentina, ya tiene a sus equipos y fecha confirmada de cara al 2021.

Luego de un año con varios cambios entre la pandemia y la renovación de los cupos, la LVP, organizadores de la Liga Master Flow, aumentaron el cupo de equipos a 12 con un nuevo formato.

El cambio más importante, además de la adición de más equipos, es que solo un puñado de los clubes que disputaron el clausura 2020 formarán parte de este 2021. Mientras que River Plate Games Undead Gaming, el último campeón y el New Indians de Oberto continuarán en la liga, los demás equipos serán totalmente nuevos luego de que no se llegara a un acuerdo de continuidad.

Este 2021 será el puntapié de una extraña (o no tanto) tendencia de la migración de personalidades del deporte tradicional al mundo de los esports. El tenista Diego Schwartzman debutará con su nuevo equipo Stone Movistar, Guillermo Coria lo hará con New Pampas, Oberto continuará con su New Indians, Juan Sebastián Verón lo hará con Ebro, Boca Juniors presentará un plantel para competirle a River y San Lorenzo competirá en asociación con Leviatán esports, la nueva multigaming porteña.

También a esta liga se sumarán los equipos Maycam Evolve, de la empresa de venta de tecnología, Savage y Naguara Team, ambos provenientes del mundo del Free Fire y Globant Emerald, de la empresa argentina de software mundialmente reconocida que ahora apostará fuerte con un equipo mixto entre hombres y mujeres.

¡COMIENZA UNA NUEVA ERA!



Tenemos la alegría de anunciar que @BocaJrsOficial tendrá su propio equipo de #LeagueOfLegends y participará de la próxima #LigaMasterFlow de @LVPargLoL.#VamosBoca 👊 pic.twitter.com/29IrIbnFcU — Boca Jrs. Gaming (@BocaJrsGaming) December 9, 2020

Si bien muchos equipos aún no presentaron a sus jugadores, se espera que varios equipos presenten figuras de nivel internacional para coronarse como campeones nacionales y así lograr un lugar por la clasificación a la LLA, la Liga Latinoamérica.

Llegamos para juntar dos pasiones. Esta es nuestra forma de entrenar, compartir y competir.



¿Te sumás?#GoStoneMovistar #Esports #Gaming pic.twitter.com/AAo9VtRjzI — Stone Movistar Esports Team (@stonesportsteam) December 12, 2020

La liga sumará un nuevo día de transmisiones que irán de miércoles a viernes y se llevará a cabo de enero a agosto dividida en dos splits. Apertura: de enero a abril y Clausura de mayo a agosto. Los doce equipos que participarán durante todo el año se cruzarán durante 22 jornadas en formato Round Robin. Los ocho mejores ganarán la clasificación a los playoffs para competir por un lugar en la gran final de cada torneo.

El Apertura 2021 comenzará con los primeros encuentros el miércoles 27 de enero a partir de la 18. Por el canal oficial de Twitch de la Liga y por Flow.