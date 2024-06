Escuchar

Elon Reeve Musk, es considerado por la revista Forbes como uno de los hombres más ricos del mundo en los últimos años. Nació en la ciudad de Pretoria, Sudáfrica, el 28 de junio de 1971 y actualmente tiene 52 años de edad. Es conocido popularmente como Elon Musk y se destaca por ser: empresario, inversor e inventor.

Musk se ha ganado el título de “magnate sudafricano”, pero también posee las nacionalidades canadiense y estadounidense.

Es el fundador, consejero delegado e ingeniero jefe de SpaceX, también inversor ángel, director general y arquitecto de productos de Tesla, Inc., fundador de The Boring Company, cofundador de Neuralink y OpenAI, aunque ya no tiene más participación en esta última por desacuerdos en el rumbo de la empresa, además de ser el director de tecnología de X Corp.

Cuarto lanzamiento de Starship, proyecto de SpaceX, empresa fundada por Elon Musk SPACE X - SPACE X

Los 20 consejos de Elon Musk para emprender y tener éxito

El mediático y controversial multimillonario compartió su visión de liderazgo a lo largo de los años. Estos son algunos de sus mejores y más reconocidos consejos:

“El fracaso es una opción. Si las cosas no están fallando, no estás innovando lo suficiente”.

“Prestá atención al feedback negativo y solicítalo, particularmente de los amigos. La gente no suele hacer eso y es de mucha ayuda”.

negativo y solicítalo, particularmente de los amigos. La gente no suele hacer eso y es de mucha ayuda”. “La motivación para crear todas mis empresas ha sido pensar en involucrarme en algo que podría tener un impacto significativo en el mundo”.

“Creo que es posible para la gente normal elegir ser extraordinaria”.

“Cuando algo es lo suficientemente importante, haces lo que sea necesario, incluso cuando las probabilidades no están a tu favor”.

“Cuando entrás a competir en un mercado que ya está siendo explotado, debés asegurarte que tu producto no solo sea un poco mejor que el de la competencia, sino mucho mejor”.

Línea de montaje de Tesla, la empresa de Elon Musk dedicada a revolucionar el mercado automotor JUSTIN KANEPS - NYTNS

“La marca es solo una percepción y la percepción coincidirá con la realidad al cabo del tiempo. A veces será antes, otras después, pero la marca no es más que una impresión colectiva que tenemos sobre un producto”.

“Es un error contratar muchas personas para realizar un trabajo complicado. Los números no compensarán nunca el talento: dos personas que no saben hacer algo no son mejores que una, ralentizarán el proceso y la tarea será aún más difícil”.

“Siempre tengo optimismo, pero soy realista. No comencé Tesla o SpaceX con la expectativa de un gran éxito. Solo pensé que eran lo suficientemente importantes para hacerlo de todas formas.”

“La gente trabaja mejor cuando sabe cuál es la meta y por qué. Es relevante que la gente sepa a dónde viene a trabajar cada mañana y que disfrute del trabajo”.

“Mi mayor error es probablemente priorizar el talento por sobre su personalidad. Creo que importa si alguien tiene o no un buen corazón”.

“El primer paso es establecer que algo es posible, entonces es probable que ocurra”.

“Si algo es lo suficientemente importante, incluso si las probabilidades están en tu contra, debés seguir intentándolo”.

“No te distraigas pensando que algo puede funcionar cuando no lo está haciendo, o te vas a quedar permanentemente en una solución equivocada”,

“Está bien tener los huevos en una sola canasta, siempre y cuando controles lo que le sucede a esa canasta”.

“Si te levantás por la mañana y pensás que el futuro va a ser mejor, es un día brillante. De lo contrario, no lo es”.

“La gente debería dedicarse a lo que les apasiona. Eso los hará más felices que cualquier otra cosa”.

“Creo que tenemos el deber de mantener la luz de la conciencia para asegurarnos de que continúe en el futuro”.

“Tenés que decir: ‘Bueno, ¿por qué tuvo éxito donde otros no?’”.

“La ingeniería es lo más cercano a la magia que existe en el mundo”.

El Tiempo (Colombia)

Temas Elon Musk