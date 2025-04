Lo confirmó: J.D. Vance reveló qué pasará con Elon Musk cuando termine su función en DOGE

J.D. Vance aseguró que Elon Musk seguirá vinculado al gobierno incluso después de finalizar su rol en el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés). En específico, el vicepresidente de Estados Unidos afirmó que el empresario continuará como asesor tanto suyo como del presidente Donald Trump. Su participación formal como empleado especial, que se extiende por hasta 130 días, llegaría a su fin entre mayo y junio.

Musk dejará su puesto oficial en DOGE, pero seguirá como asesor de Trump

Vance aseguró que Musk seguirá como “amigo y asesor” tanto de él como del presidente Trump. Asimismo, explicó que el magnate sudafricano cumplió con lo pactado: “Le dijimos que necesitábamos que hiciera el gobierno más eficiente y que eso iba a llevar unos seis meses. Eso es lo que Elon se comprometió a hacer”.

Según Vance, la labor del DOGE continuará más allá de la salida formal del CEO de Tesla. “El trabajo del DOGE no está ni cerca de terminar. Y el trabajo de Elon tampoco está ni cerca de terminar. Seguirá siendo asesor”, subrayó.

Asimismo, Vance también negó la información publicada en Politico que indicaba que Trump había anunciado internamente la inminente partida de Musk, a quien consideraba “una carga política”. “Es una noticia totalmente falsa”, enfatizó.

¿Hay tensiones entre Donald Trump y Elon Musk?

De acuerdo a un informe de Politico publicado este viernes, el presidente le habría dicho a su círculo íntimo, incluidos miembros de su gabinete, que Musk dará un paso al costado en las próximas semanas respecto de su rol actual como “socio de gobierno, animador omnipresente y ejecutor político en Washington”.

Según le habrían comentado tres allegados a Trump que pidieron anonimato para describir la relación, ambos decidieron en conjunto durante los últimos días que pronto será momento de que el CEO de Tesla regrese a sus empresas y asuma un rol de apoyo.

Este cortocircuito se generaría por el malestar creciente entre algunos funcionarios dentro del gobierno de Trump, quienes consideran a Musk como “una carga política”, de acuerdo a la información del mencionado medio. Recientemente, un juez conservador promocionado por el empresario perdió por diez puntos la elección para integrar la Corte Suprema de Wisconsin.

Una coincidencia entre el reporte de Politico y la declaración de Vance

El informe de Politico habla de un cambio en la relación entre Trump y Musk respecto de hace un mes, cuando funcionarios y aliados de la Casa Blanca aseguraban que el empresario “había llegado para quedarse”. Sin embargo, su inminente salida del DOGE no significa que el multimillonario dejará de tener influencia en el gobierno.

Al igual que las declaraciones de Vance, un alto funcionario del gobierno señaló en el mencionado medio que Musk probablemente conservará un rol informal como asesor y seguirá con visitas ocasionales a la Casa Blanca. Otra autoridad, también anónima, advirtió que cualquiera que piense que Musk va a desaparecer por completo del círculo de Trump “se está engañando a sí mismo”.

Según los allegados, esta transición probablemente coincida con el final del estatus de Musk como “empleado especial del gobierno”, una categoría que lo exime temporalmente de “ciertas normas de ética y conflictos de interés”. Ese período de 130 días se espera que concluya a fines de mayo o principios de junio.

Según Político, dentro del gobierno, incluso los defensores de Musk creen que el momento para una transición está cerca, ya que consideran que no queda mucho más que recortar en las agencias gubernamentales sin afectar funciones esenciales.

Vance evitó hablar de 2028, pero no descartó una candidatura presidencial

El mes pasado, el Comité Nacional Republicano anunció que Vance será el nuevo presidente de finanzas. Es la primera vez que un vicepresidente asume ese rol, lo que implica un aumento en la importancia de su figura. Incluso algunas encuestas ya se animan a colocarlo como el próximo candidato a suplantar a Trump.

Consultado por una posible candidatura presidencial, Vance declaró: “Cuando lleguemos a ese punto, hablaré con el presidente. Averiguaremos qué queremos hacer”. En tanto, destacó que primero quiere enfocarse en cumplir bien su trabajo junto a Trump.

El presidente republicano ya manifestó que existen “métodos” para buscar un tercer mandato. Vance no desmintió esa posibilidad y subrayó que “la política se resolverá sola” si ambos hacen una buena gestión. “No me concentro en las elecciones intermedias de 2026 y mucho menos en las presidenciales de 2028″, concluyó.