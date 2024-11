Mark Zuckerberg, el romántico: el creador de Facebook debutó como cantante en homenaje a Priscila, su esposa

Hace años que Mark Zuckerberg, el cocreador de Facebook, actual CEO de Meta (la dueña de Facebook, Instagram y WhatsApp) y exhombre más rico del mundo (hoy está cuarto, con una fortuna cercana a los 200 mil millones de dólares) trabaja en cambiar su imagen personal para alejarla del aspecto robótico que tuvo durante mucho tiempo, sobre todo, tras su paso por una charla frente al Congreso de los Estados Unidos tras la debacle de Cambridge Analytica.

Se ha mostrado haciendo esquí acuático; riéndose de la cantidad de protector solar que usa; como padre; o como deportista, tanto en artes marciales como en otras actividades; en su última aparición en la conferencia anual para desarrolladores de Meta no fueron pocos los que notaron su atuendo, con pelo algo más largo de lo usual y una remera que hacía un chiste con su apellido. Ahora puede sumar, también, haber grabado una canción. Y no para consumo personal: está disponible en Spotify para los más de 640 millones de usuarios de la plataforma de streaming.

La canción no la compuso él: se llama Get Low y es una creación de Lil Jon and the East Side Boyz; en este cover, a Mark Zuckerberg lo acompaña el rapero T-Pain.

¿Se trata de un gusto que quiso darse, como esos actores o deportistas que graban un disco? ¿Le está pegando la crisis de los cuarenta, edad que alcanzó en mayo último? No: es un regalo para su esposa, Priscila. Está muy abocado a ella: en agosto de este año la sorprendió con una escultura de ella misma, que instaló en el jardín de su casa.

Mark Zuckerberg grabó un cover de la canción Get Low junto a T-Pain Z-Pain

Tal como explicó en una publicación de Instagram, la canción Get Low estaba sonando cuando se conocieron en una fiesta en la universidad, y es su canción: la escuchan todos los años en el aniversario de su primera cita, pero este año Zuckerberg prefirió grabar una versión en su honor. Pero no a capella, o con una guitarra grabada en el celular y ya: lo hizo con músicos, un estudio profesional, autotune, plataforma de streaming todo. Lo romántico del gesto, 21 años después de conocerla, generó rápidamente más de 480.000 “me gusta” en su perfil.

Zuckerberg y Chan se conocieron en 2003, cuando estudiaban en la Universidad de Harvard, y decidieron casarse en 2012. Juntos tienen tres hijas: Maxima, August y Aurelia.

