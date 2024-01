escuchar

El presidente ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, se disculpó el miércoles ante las familias en una audiencia en el Senado de Estados Unidos relacionada con el impacto que tienen las redes sociales en los niños.

Bajo la presión del senador republicano Josh Hawley, Zuckerberg se puso de pie y se dirigió a las familias que sostenían fotografías de sus hijos que, según decían, habían sido perjudicados por las redes sociales.

Cuando comenzó la audiencia, la comisión reprodujo un video en el que los niños hablaban de haber sido intimidados en las plataformas de redes sociales. Los senadores contaron historias de jóvenes que se quitaron la vida tras ser extorsionados por dinero tras compartir fotografías con depredadores sexuales.

“¿Le gustaría ahora pedir disculpas a las víctimas que han resultado perjudicadas por su producto?”, preguntó Hawley, señalando que la audiencia se transmitía en vivo por televisión.

El momento en el que Zuckerberg se levantó y pidió disculpas:

Zuckerberg se levantó, se dio la vuelta y se dirigió a las familias.

“Lamento todo lo que han pasado. Nadie debería pasar por las cosas que sus familias han sufrido y es por eso que invertimos tanto y vamos a continuar haciendo esfuerzos en toda la industria para asegurarnos de que nadie tenga que pasar por las cosas que sus familias han tenido que sufrir”, sostuvo.

Hawley criticó agresivamente a Zuckerberg durante un polémico intercambio verbal. “Su producto está matando gente”, le dijo Hawley a Zuckerberg, cuya empresa posee las plataformas de redes sociales Facebook e Instagram.

No solo está Zuckerberg en el Senado de EE.UU.

Depredadores sexuales. Funciones adictivas. Autolesiones y trastornos alimentarios. Estándares de belleza poco realistas. Acoso. Estos son solamente algunos de los problemas que enfrentan los jóvenes en las redes sociales, y los defensores y legisladores de los niños dicen que las empresas no están haciendo lo suficiente para protegerlos.

Mark Zuckerberg, CEO de Meta, habla a los padres de víctimas de acoso en redes sociales; a su lado, Linda Yaccarino, CEO de X (ex Twitter), durante una audiencia en el Senado estadounidense BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

Es por eso que los directores generales de plataformas como Meta, TikTok, X comparecen el miércoles ante el Congreso estadounidense en momentos en que crece la inquietud sobre los efectos nocivos de las redes sociales en la salud de los más jóvenes.

La audiencia comenzó con testimonios grabados de niños y padres que dijeron que ellos o sus hijos fueron explotados en las redes sociales.

“Son responsables de muchos de los peligros que nuestros niños enfrentan en línea”, dijo en sus comentarios de apertura el líder de la mayoría del Senado, Dick Durbin, quien preside el comité. “Su constante búsqueda de presencia y ganancias por encima de la seguridad básica han puesto a nuestros hijos y nietos en riesgo”.

Si bien Mark Zuckerberg ya es un veterano de interpelaciones en el Congreso desde que fue la primera vez en 2018 por la controversia sobre Cambridge Analytica, es solo la segunda vez para el jefe de TikTok, Shou Zi Chew y la primera para Linda Yaccarino, directora general de X. También están programados a comparecer ante la Comisión de Asuntos Jurídicos del Senado el CEO de Snap, Evan Spiegel y el de Discord, Jason Citron.

Desde la izquieda: Jason Citron, CEO de Discord; Evan Spiegel, CEO de Snap; Shou Zi Chew , CEO de TikTok; y Linda Yaccarino, CEO de X (ex Twitter) al testificar frente al Senado en una audiencia por el efecto de las redes sociales en la juventud Jose Luis Magana - FR159526 AP

“Entendemos que son empresas y que tienen que ganar dinero. Pero cuando te enfrentas a decisiones importantes en cuanto a seguridad y privacidad, las ganancias no deben ser el primer factor que estas compañías deben considerar”, declaró Zamaan Qureshi, copresidente de Design It For Us, una coalición liderada por jóvenes que aboga por mayores medidas de seguridad en las redes sociales. “Estas compañías tuvieron la oportunidad de hacerlo y no lo hicieron, así que se necesita una regulación independiente”.

Meta, el foco principal, pero no el único

Meta probablemente será un enfoque central de las audiencias, pues la compañía basada en Menlo Park, California, ha sido demandada por docenas de estados que la acusan diseñar, intencional y deliberadamente, rasgos de Instagram y Facebook para volver adictos a los niños.

Emails internos entre ejecutivos de Meta difundidos por el despacho del senador Richard Blumenthal muestran a Nick Clegg, presidente de asuntos globales, y otros directivos pidiéndole a Zuckerberg que contrate más personal para “fortalecer nuestra posición en cuanto al bienestar por toda la compañía” a medida que aumentaban las preocupaciones sobre los efectos de las redes sociales en la salud mental de los jóvenes.

Madres muestran pancartas con las fotografías de jóvenes que fueron víctimas de algún tipo de acoso o violencia en redes sociales, durante una audiencia sobre el tema en el Senado estadounidense Manuel Balce Ceneta - AP

“Desde un punto de vista de políticas, este trabajo se ha vuelto cada vez más urgente en los meses recientes. Políticos en Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Europea y Australia están expresando, pública y privadamente, inquietudes sobre el impacto de nuestros productos en la salud mental de los jóvenes”, escribió Clegg en un email en agosto de 2021.

Añadió que la compañía “se ve limitada” por la falta de inversión en esa área, “lo cual significa que no podemos hacer cambios e innovaciones al ritmo requerido para responder a las inquietudes de los funcionarios públicos”. Entre las causas de consternación, dice el email, están “el uso problemático” de las apps, como el uso excesivo, el bullying, el acoso y las tendencias suicidas.

Los emails difundidos por el despacho de Blumenthal no parecen incluir ninguna respuesta de Zuckerberg. En septiembre de 2021, The Wall Street Journal publicó “Los Archivos de Facebook”, una serie de reportajes especiales basados en documentos internos sacados a la luz por una empleada, Frances Haugen, quien luego habló ante una comisión senatorial.

Con información de AP y Reuters

LA NACION