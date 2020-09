Más allá de WeTransfer: 10 servicios gratis para compartir archivos grandes

Crédito: Shutterstock

Hoy en día son muchas las personas que necesitan compartir archivos de gran peso de forma online, ya sea por trabajo, estudios o, simplemente para enviar las fotografías de un viaje con amigos.

Por esta razón, hemos realizado una lista con diez servicios para transferir archivos grandes y gratis. Existe una gran variedad de ellos y cada uno ofrece diferentes capacidades e, incluso, para algunos de ellos es necesario registrarse.

Uno de los servicios más conocidos es WeTransfer, ya que es sencillo de utilizar y ofrece envíos de forma gratuita sin necesidad de registrarse de hasta 2 GB.

Con el servicio gratis de WeTransfer, los usuarios pueden enviar un enlace con los documentos que está disponible durante siete días. Una vez caducado el enlace, los archivos enviados se eliminan de sus servidores, por lo que es aconsejable que los usuarios los guarden hasta asegurarse de que llegan a la persona que desean enviárselos.

WeTransfer también ofrece un servicio de pago que permite enviar y recibir hasta 20GB y ofrece 1TB de almacenamiento. Además permite que los usuarios decidan durante cuánto tiempo puede estar disponible el enlace.

Google Drive

Google Drive es un servicio de almacenamiento en la nube, aunque también puede utilizarse para transferir archivos. Este servicio ofrece 15GB de almacenamiento en la nube gratis y permite a los usuarios enviar archivos dentro de ese límite.

Para poder utilizar Google Drive, los usuarios necesitarán tener una cuenta de Google, y una vez cuenten con ella podrán enviar archivos por correo electrónico o con un enlace directo.

Asimismo, Google Drive permite que los usuarios puedan decidir quién puede tener acceso al enlace, así como habilitar la edición o comentarios de los archivos compartidos.

Dropbox

Al igual que Google Drive, Dropbox también es un servicio de almacenamiento en nube que puede utilizarse para transferir archivos pesados.

En este caso, Dropbox Basic ofrece un almacenamiento gratis de hasta 2GB, y hay un límite para las subidas y las descargas. En el primer caso, no existe límite de tamaño para los archivos que se suben desde la aplicación para escritorio o la app móvil, si bien los archivos que se suben a través de dropbox.com tienen el límite en 50 GB. En el caso de las descargas, se limita a 20GB de ancho de banda y 100.000 descargas al día.

Asimismo, cuenta con un servicio llamada Dropbox Transfer, que permite hacer transferencias de archivos de hasta 100MB en su servicio básico gratuito. Con Dropbox Transfer las transferencias se configuran automáticamente para que caduquen en siete días. Sin embargo, los usuarios de las suscripciones pueden establecer una caducidad de hasta un año o añadir una contraseña.

Smash

Smash es un servicio bastante similar a WeTransfer, ya que permite transferencias de archivos grandes a través de su página web. Una de las cosas destacadas de este servicio es que permite enviar archivos de cualquier tamaño, y en la versión gratis están disponibles hasta 14 días.

Además, Smash ofrece algunas características como protección con contraseña, así como vistas previas de los archivos para los usuarios gratuitos.

Send anywhere

El servicio de transferencia de archivos Send Anywhere permite enviar documentos, imágenes, vídeos o audios sin límite de tamaño. Además, es fácil de usar y los usuarios pueden enviar los archivos por correo electrónico o mediante un enlace.

El único inconveniente de Send Anywhere es que los usuarios se toparán con algún anuncio al usar este servicio.

SurgeSend

Por su parte, SurgeSend es un servicio gratis que cuenta con un límite de carga de 3GB por archivo y, además, ofrece un almacenamiento con un límite de 5GB.

En SurgeSend los enlaces caducan siete días después de enviarlos y con la versión gratis es posible hacer transferencias de archivos hasta con un máximo de tres personas en una única transferencia.

TeraShare

Para poder utilizar este servicio de transferencia de archivos es necesario descargarse la aplicación de Terashare, que permite enviar archivos de cualquier tamaño.

Además, los usuarios podrán enviar el enlace de descarga a las personas que deseen antes de que el contenido se suba, auqnue para obtenerlo será necesario que la subida se complete.

SendThisFile

Con SendThisFile, los usuarios también podrán enviar archivos de cualquier tamaño, aunque para poder hacerlo deberán registrarse antes.

El plan gratis de SendThisFile permite enviar archivos a una única persona y el enlace tiene duración de tres días. SendThisFile cuenta con diferentes planes de pago que van desde los 4,95 dólares al mes hasta los 99,95 dólares al mes.

Filemail

Filemail es otro servicio de transferencia de archivos que permite enviar hasta 50GB, que caducarán siete días después de realizar el envío. Para utilizar este servicio, que no tiene costo, no será necesario registrarse, aunque este plan no incluye ningún tipo de cifrado.

Ydray

Por último, Ydray es otro servicio que permite a los usuarios enviar hasta 10 GB de archivos de forma gratuita. Para utilizar esta herramienta no será necesario ni registrarse ni descargarse nada.

Asimismo, los usuarios podrán enviar un enlace con los archivos al número de personas que desee, aunque si lo hacen por correo electrónico tendrán un límite de 20 personas. Los archivos se caducan diez días después de realizar el envío.