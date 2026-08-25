Meta patenta un interruptor físico para desactivar las cámaras y micrófonos en sus anteojos inteligentes

Meta ha publicado la patente de un interruptor físico que permite desactivar los sensores, cámaras y micrófonos de sus gafas inteligentes directamente a nivel de chip, de manera que no puedan ser manipulados por vulnerabilidades de software para garantizar privacidad.

Los usuarios pueden escoger cuándo sus gafas inteligentes Ray-Ban Meta graban audio o video, así como cuándo tienen sus cámaras activadas para analizar el entorno mediante inteligencia artificial (IA) o cuándo realizar fotografías. Todas estas capacidades se gestionan a nivel de software, activando o desactivando cada sensor dependiendo del momento o del uso que se le va a dar a las gafas.

Sin embargo, precisamente que dependan del software representa algunas problemáticas de seguridad y privacidad, dado que plantea riesgos, como que este sea parcheado o actualizado silenciosamente para permitir el funcionamiento de estos sensores sin el consentimiento o conocimiento de los usuarios.

Meta plantea dejar atrás estos riesgos con un nuevo interruptor físico que permitirá desactivar los sensores, cámaras y micrófonos de las gafas inteligentes a nivel de hardware, al estar ligado a un chip mediante un circuito de “silenciamiento”.

Así lo ha especificado la tecnológica en una nueva patente publicada la pasada semana y recogida por Patentlyze, donde Meta ha detallado cómo, al activar este interruptor de “silencio”, se produciría un bloqueo a nivel de hardware, de manera que ninguna aplicación, actualización de sistema operativo o ciberataque en remoto podría controlar estos sensores.

Una vez se desactiva el interruptor físico, el circuito se reinicia automáticamente y las cámaras y micrófonos de las gafas quedan de nuevo a disposición de los usuarios. Esto permite que los usuarios gestionen el uso de estos sensores de forma más sencilla y segura, al no depender de posibles vulnerabilidades software.

Este sistema se basa en un interruptor a nivel de hardware ligado con un chip separado del procesador principal. Este chip se dedicará exclusivamente a cesar el funcionamiento de todos los sensores conectados.

“Los circuitos, sistemas y métodos que se describen en este documento permiten garantizar la privacidad de los sensores mediante ‘hardware’ en dispositivos de consumo, como los dispositivos de realidad aumentada”, ha compartido Meta.

Así, cabe destacar que se trata de una característica presentada en una patente, por lo que se desconoce si finalmente llegará a implementarse en los productos de Meta como sus gafas Ray-Ban Meta.