WhatsApp Plus se actualizó y la nueva versión ya está disponible para que los usuarios la descarguen en sus celulares. La app viene con novedosas funcionalidades y posibilidades para experimentar con el servicio de mensajería instantánea.

Es importante recordar que WhatsApp Plus, al no ser original, no está disponible en Play Store. Entonces, para poder bajarse esta app alternativa, antes el usuario debe descargar Android Application Package (APK), que es un paquete de información que permite instalar aplicaciones que no están la tienda de Google. Por otro lado, también es fundamental tener en cuenta que WhatsApp Plus no es compatible con la app WhatsApp original, por lo que es necesario desinstalar la aplicación de Meta antes de bajar esta versión no oficial.

WhatsApp plus cuenta con varios colores: azul, rosa, rojo y morado

Cómo saber si tengo la última versión de WhatsApp Plus APK

La última versión que salió de WhatsApp Plus APK es v17.60 y es la que se debe instalar ahora en febrero, según indicó el sitio WhatsAppPlus.com. Esta nueva versión viene con funcionalidades como bloqueo avanzado de chats, soporte de cuentas múltiples, modo “no molestar” y varios temas no personalizados.

Aquellos usuarios que quieran verificar si tienen la última versión de APK, deberán ir a los Ajustes de la aplicación, buscar la pestaña de Ayuda, donde figurará un apartado que indica Info de la aplicación. Allí podrán corroborar que efectivamente sea la versión más nueva la que tienen descargada.

Cómo instalar la última versión de WhatsApp

En caso de que el usuario vea otra versión de la app, pueden actualizar la aplicación con los siguientes pasos:

En caso de tener WhatsApp original (la app de Meta), deben realizar una copia de seguridad y luego desinstalar esa aplicación completamente.

Revisar y elimina cualquier carpeta residual en el almacenamiento interno.

Descargar la nueva versión de WhatsApp Plus en el siguiente link.

Habilitar los permisos correspondientes a Google Chrome para la app de instalación de terceros.

para la app de instalación de terceros. Una vez instalado en el smartphone, ingresar al APK y escribir el número más el código de verificación.

Una vez que hayan terminado, abrir WhatsApp Plus V 17.60 y ya podrán utilizar la aplicación para hablar con amigos y familiares.

Cuáles son las novedades WhatsApp Plus

El usuario que instale WhatsApp Plus podrán realizar las siguientes funciones:

Modificar el estilo de WhatsApp: los usuarios deben dirigirse a “Ajustes” de WhatsApp Plus y en la pantalla podrán ver una sesión que indica Encabezado. Tienen que hacer click y podrán seleccionar el modo de presentación de la app.

los usuarios deben dirigirse a “Ajustes” de WhatsApp Plus y en la pantalla podrán ver una sesión que indica Encabezado. Tienen que hacer click y podrán seleccionar el modo de presentación de la app. Consultar historial de mensajes editados: los usuarios pueden consultar el historial de modificaciones que hubo en un mensaje de texto editado y que es lo que se modificó.

los usuarios pueden consultar el historial de modificaciones que hubo en un mensaje de texto editado y que es lo que se modificó. Rápida traducción: los usuarios que quieran mandar un mensaje en otro idioma, deberán ir al botón alterno de Google Translate para seleccionar si quieren que el mensaje se traduzca en inglés, francés, chino, entre otros.

Qué es y para qué sirve WhatsApp Plus

Esta aplicación es una versión modificada de la original de WhatsApp y fue desarrollada en 2012 por el programador español Rafalense. La app fue hecha principalmente para tener una mayor personalización sobre el programa.

Al igual que el original, WhatsApp Plus permite a los usuarios por chatear, enviar fotos, emojis, videos, documentos y archivos, pero también tiene funcionalidades que no se encuentran en la versión oficial, como cambiar el color a los chats y a la interfaz, evitar que los mensajes borrados por otros desaparezcan, configurar la visibilidad del doble check azul y del audio escuchado. Además, se pueden enviar archivos más grandes y publicar estados más extensos.

WhatsApp Plus cuenta con más funciones a diferencia de la original WhatsApp plus

Cuáles son los cinco riesgos de instalar WhatsApp Plus en los dispositivos móviles

Aquellas personas que decidan usar la versión de WhatsApp Plus deben tener en cuenta que:

La aplicación puede poner en riesgo el celular y robar datos personales de los usuarios por personas terceras.

La aplicación no está aprobada por Meta.

Puede no ser compatible por WhatsApp, ya que no cuenta con cifrado extremo, algo que sí viene con la versión original, por lo que los protocolos de encriptación se detienen.

WhatsApp registra cuando un usuario instala la versión ilegal de su app y puede bloquear la cuenta para siempre, lo que imposibilita luego habitar la aplicación oficial.

WhatsApp Plus actualiza su sistema operativo continuamente y agrega más funcionalidades, al mismo tiempo que quita otras que están habilitadas.

