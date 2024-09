Moto Tags: un llavero Bluetooth que depende de los demás para encontrar cosas, y que es compatible con los AirTgas

Escuchar

Junto con la llegada a la Argentina de su smartphone plegable más moderno, el Razr 50 Ultra, Motorola anunció para el país el arribo, en las próximas semanas, de sus Moto Tags, los llaveros -o balizas- Bluetooth que presentó hace unos meses a nivel mundial. No tenemos precios locales, pero sí una referencia: 29 dólares cada uno o 100 dólares por un pack de cuatro en Estados Unidos, así que el precio local debería andar por el doble.

¿Un llavero Bluetooth? ¿Viajamos a principios de siglo? No exactamente. Los Moto Tags siguen de cerca la línea de los AirTags de Apple y los Smart Tags de Samsung: un accesorio diminuto que lleva, adentro, una pila convencional (una CR2032, de esas chatas de reloj pulsera o balanza digital) para darle energía, por un año, a una antena que funciona de baliza Bluetooth, y cuya función principal es decir “acá estoy” en forma inalámbrica o, mejor, “acá está el objeto al que me engancharon”. Casos típicos: una mochila, una valija, un llavero, una bicicleta.

Este tipo de dispositivos no tiene conexión a internet propia, y ahí está la diferencia con los primeros llaveros Bluetooth de Tile y otras compañías, que sólo alertaban cuando el celular del usuario se alejaba más de diez metros del llavero Bluetooth, y que no servían para la búsqueda a distancia de un objeto. Estos nuevos llaveros tampoco tienen internet, pero le gritan su nombre -vía Bluetooth- a cualquier smartphone que pase cerca, que a su vez lo informa -en forma anónima y transparente- a los servidores de Apple o de Google, tomando nota de su ubicación aproximada usando el GPS del celular. Son más útiles que los primeros llaveros Bluetooth porque permiten realmente seguir la ubicación de un objeto sin importar la distancia... siempre que esté cerca de un celular compatible. No sirve en el medio del campo, del mar o en un rincón poco frecuentado del bario: si un celular no pasa cerca suyo, no hay nada que hacerle.

Los Moto Tags tienen el mismo tamaño que los AirTags de Apple, así que son compatibles con todas sus fundas

El pionero en esto fue Apple, que creó la red de búsqueda de iPhones, incluso si estaban apagados, en 2019 (apagarlos dejaba activa una baliza Bluetooth); luego le siguió Samsung, con su red SmartThings Find en 2020, los Smart Tags de Samsung en enero de 2021 y los AirTags de Apple en abril de ese año, que son los más difundidos; ahora se suma Motorola con sus Moto Tags, que da testimonio a la popularidad de los AirTags de Apple teniendo exactamente el mismo diseño físico, al punto que todos los accesorios hechos para los llaveros Bluetooth de Apple son compatibles con los de Moto.

Los Moto Tags aprovechan la más reciente versión de Encuentra mi dispositivo de Android, presentada en mayo último, que usa todos los teléfonos Android modernos para crear esta red de búsqueda, flexible, anónima, colaborativa y masiva, de la misma forma que lo hace Apple con los AirTags y el universo de dispositivos de Apple.

Una cosa que agregan los Moto Tags es un chip UWB (banda ultra ancha), un sistema de intercambio de datos de corto alcanza que permite, si estamos en zona, usar esa señal para ubicar un dispositivo compatible -un llavero Bluetooth, pero también pueden ser auriculares o un celular con UWB- con precisión milimétrica. La idea es que la red Encontrar mi dispositivo te dará una ubicación, pero con cierto margen de error (diez metros, por ejemplo) y luego el chip UWB permitirá lograr la ubicación exacta para encontrar el dispositivo extraviado en ese lugar poco visible donde se cayó, quedó olvidado, escondido o lo que sea. Por supuesto, para esta función extra necesitamos un teléfono con un chip UWB, como el Moto Edge 50 Ultra o un Galaxy S24 Ultra de Samsung (ente otros). Los AirTags también tienen UWB.

Así se verá el nuevo Encontrar mi dispositivo de Google para Android

Los Moto Tags tienen un año de autonomía, son resistentes al agua y al polvo (certificación IP67) y en su diseño con forma de moneda incluyen un botón y un parlante; el botón se puede usar como control remoto -para tomar una foto con el celular, por ejemplo- o para hacer sonar el celular si no lo encontramos; el parlantito, inversamente, sonará si activamos la función desde el celular para encontrar el llavero.

Los Moto Tags, como los AirTags y los Smart Tags, también pueden usarse para espiar a alguien (y lamentablemente abundan las noticias sobre su uso para el delito), así que entran dentro de los dispositivos que tanto Apple como Google tratarán de sospechosos si figuran al mismo tiempo como “lejos de su dueño” (es decir, lejos del smartphone al que están asociados) y cerca nuestro por un tiempo prolongado.