No sos vos: la maldición de los audios de WhatsApp que se cortan a los 28 segundos le llega a todo el mundo

Escuchar

Un tuit viral, originado en realidad por una charla previa entre colegas especializados en tecnología. Y un problema cada vez más corriente: la gente escucha mensajes de voz en WhatsApp con el altavoz y no con el auricular pegado a la oreja, de forma privada y sin molestar al prójimo.

“No estoy viendo reflejada la suficiente preocupación de un tiempo para acá de un fenómeno horrible: el de los audios de WhatsApp que, al posar la oreja, se cortan. Están promoviendo la escucha en altavoz. Y nadie está haciendo nada”, escribió Sebastián Davidovsky, y su tuit se llenó de cientos de personas comentando que sufren el mismo flagelo, y que creían ser las únicas a las que les pasa: con el teléfono contra la oreja, la reproducción del audio de WhatsApp se interrumpe a los 28 segundos. Si se escucha en altavoz, o con auriculares, la reproducción es impecable. Y algunas marcas aparecen más que otras en las quejas.

No estoy viendo reflejada la suficiente preocupación de un tiempo para acá de un fenómeno horrible: el de los audios de WhatsApp que, al posar la oreja, se cortan. Están promoviendo la escucha en altavoz. Y nadie está haciendo nada. — Sebastián Davidovsky (@vidusky) September 9, 2024

Desde los fabricantes de celulares, en estricto off the record, reconocieron consultas aisladas por este fenómeno. Pero ninguna confirmó lo que muchos usuarios afirman que origina la falla: un problema en el sensor de proximidad de algunos smartphones modernos que tras aproximadamente 30 segundos interrumpen la reproducción del audio. Este problema suele darse con los mensajes de un minuto o más tiempo de duración.

Desde Meta, empresa dueña de WhatsApp, tampoco supieron dar respuesta a esta inquietud que agobia a muchos. O a casi todos, incluso a los fundamentalistas del texto, que insistimos con el mensaje escrito por WhatsApp, pero que muchas veces debemos lidiar con personas que eligen el audio “porque es más fácil”.

Y no es un problema local: en Reddit hay varias conversaciones dedicadas a este tema y a tratar de encontrar una respuesta; lo mismo en los foros de Samsung.

Por ahora, no obstante, no hay una solución concreta: le sucede a algunos modelos de teléfono, pero a otros no. Sí existen algunas recetas, más allá de usar auriculares o ponerlo en altavoz.

Cómo evitar que se te corte el audio de WhatsApp con el auricular

No vamos a insistir con la propuesta de dejar de enviar audios, sabemos que es una batalla perdida. Pero siempre está la opción de transcribir el audio a texto (con chatbots como Zapia, Luzia o Transcribeme) y hasta WhatsApp está probando una herramienta similar para incorporarla al mensajero.

¿Y si queremos escuchar los mensajes de voz sin el altavoz? Hay algunas opciones. En el tuit viral, Meli Bono explica que hay que iniciar la reproducción, bloquear la pantalla del teléfono (con el botón lateral) y listo. Te lo podés acercar a la oreja. El detalle: hay que repetirlo si el interlocutor nos mandó varios audios separados.

Apenas se pone play, bloquear el teléfono. Listo.

Posalo en la oreja que quieras.

(Si son varios audios de corrido vas a tener que repetir la acción.) — Meli Bono (@MeliBono5) September 9, 2024

El mismo truco se compartió en un hilo sobre WhatsApp en la plataforma Reddit.

Aparentemente hay un truco pic.twitter.com/mdCExoCBTc — Fabio Cerullo (@fcerullo) September 9, 2024

Otra opción, más compleja, es la que ofreció JPablo: desactivar los sensores de proximidad, que son los que aparentemente generan esta falla. No es sencillo ni apto para todos los usuarios. Hay que habilitar las opciones de desarrollador en el celular (se hace yendo a Ajustes o Configuración > Acerca del teléfono > tocar rápido 7 veces en Número de compilación). Una vez activado el modo desarrollador podremos elegir que aparezca en los ajustes rápidos la opción de activar o desactivar los sensores. Es complejo, pero en las pruebas que hicimos también funcionó.

Para Samsung: https://t.co/ah0bBbRkqo



Y para Motorola es casi lo mismo, dejo capturas del mio:



Para ambos casos se tienen que habilitar los permisos de desarrollador, haciendo varios tabs sobre el numero de compilacion de android. (Esto está en Acerca del telefono) pic.twitter.com/wx54IvLyZd — JPablo 🎮 (@noplacexhideo) September 9, 2024

Aún así, estas opciones son paliativos. Hasta que WhatsApp no publique una actualización que corrija esto (porque ya tiene acceso a los sensores; los usa para, justamente, apagar la pantalla cuando no llevamos el teléfono a la oreja) habrá que ir buscando alternativas caseras para poder escuchar los audios de WhatsApp sin interrupciones, y sin que importe cuánto tiempo duran.