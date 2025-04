Se cayó WhatsApp: usuarios reportan una falla a nivel mundial

Este sábado 12 de abril, minutos antes del mediodía, varias personas advirtieron que no podían enviar mensajes a los grupos de WhatsApp. Al hacerlo se encontraban con un símbolo rojo que advertía: “Tu mensaje no ha sido enviado” y la opción de reenviarlo (aunque sin éxito) o eliminarlo. Como suele suceder en estos casos, los usuarios corrieron a X para preguntar si era un problema particular o general. Muchos dieron cuenta de que tenían el mismo inconveniente, por lo que se trató de una falla a nivel mundial. En medio del malestar por la caída de la aplicación, buscaron ponerle una cuota de humor con los infaltables memes.

Este sábado usuarios de WhatsApp advirtieron que no podían enviar mensajes a los grupos Shutterstock

Este sábado hubo una caída mundial de WhatsApp. Usuarios reportaron al sitio Downdetector problemas con la aplicación minutos antes de las doce. En el caso de la Argentina, el 89 por ciento de los problemas reportados estaban referidos a los envíos de mensajes y unos pocos advirtieron inconvenientes con la aplicación y la conexión del servidor. Brasil, en tanto, fue uno de los países que reportó un mayor número de problemas con el servicio de mensajería.

Así se reflejaron los problemas con WhatsApp reportados por los usuarios (Foto: Downdetector)

No hay certezas respecto a cuándo el sistema volverá a funcionar con normalidad, puesto que, mientras algunos usuarios aún pueden enviar mensajes a sus grupos con normalidad, un importante número de personas continúa con inconvenientes para hacerlo. Si bien es posible enviar mensajes en chats particulares, varias personas prefirieron comunicarse a través de otras aplicaciones como X, Instagram o Facebook.

Como suele suceder en estos casos, los usuarios reaccionaron en las redes ante la caída del servicio de mensajería. “¿A alguien más le pasó esto? No puedo mandar nada en los grupos de WhatsApp", expresó una persona en X y mostró que efectivamente, cuando intentaba mandar mensajes, los mismos no se enviaban. “Yo gritándole a Zuckerberg cada vez que se cae WhatsApp”, manifestó otra cuenta.

