Obsoletos: WhatsApp deja de funcionar en algunos teléfonos Android de Samsung y iPhone de Apple desde noviembre de 2021

Para ofrecer todas sus funciones de forma confiable y segura, WhatsApp realiza diversas actualizaciones de software que de forma paulatina dejan obsoletos a viejos modelos de teléfonos móviles. Como ocurre de forma periódica, la compañía dejará de darle soporte a determinados smartphones con Android de Google y iOS de Apple en sus versiones más antiguas.

Por este motivo, a partir del 1 de noviembre WhatsApp solo funcionará con teléfonos que cuenten con Android en su versión 4.1 o posterior, mientras que en el caso de Apple se requiere de un modelo de iPhone con iOS 10 o sus versiones posteriores.

“WhatsApp no ofrecerá soporte a teléfonos con Android 4.04 o una versión anterior a partir del 1 de noviembre de 2021″, dijo la compañía en un comunicado oficial publicado en su sitio de ayuda. A su vez, recomendó a los usuarios de iPhone que utilicen la versión iOS 10 o posterior, y que actualicen el sistema operativo a la última versión posible.

Cuáles son los teléfonos que dejarán de funcionar con WhatsApp

Galaxy SII, un teléfono de Samsung lanzado hace más de una década, es uno de los equipos que quedarán obsoletos para WhatsApp Shutterstock

Los teléfonos que utilicen Android 4.0.4, conocido en su momento como Jelly Bean, quedarán obsoletos para WhatsApp, ya que la aplicación de chat será incompatible con esta versión del sistema operativo de Google. Como referencia, esta edición fue lanzada hace casi una década y fue utilizada por el smartphone Galaxy SII de Samsung, por mencionar uno de los modelos de referencia hace casi una década.

Por su parte, los usuarios de teléfonos de Apple deberán estar atentos con la actualización a la versión iOS 10 o posterior. En este punto, los teléfonos que admiten este sistema operativo son los iPhone 5 y iPhone 5C, lanzados al mercado en 2013, mientras que todos los modelos posteriores con iOS 12 a iOS 15 son compatibles con WhatsApp.

Como referencia, teléfonos como el iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus son compatibles con WhatsApp, ya que admiten una versión de iOS 12, mientras que los modelos iPhone 6s y iPhone 6s Plus son compatibles con iOS 15. Solo basta con tener el espacio suficiente para realizar la actualización del sistema operativo a la última versión compatible, si es que no se realizó hasta ahora.

El iPhone 4S fue lanzado en 2011, tiene iOS 9.3.5 como máxima versión de sistema operativo y quedó obsoleto para WhatsApp Shutterstock

No obstante, dado el ciclo de actualización y soporte que ofrece WhatsApp, es recomendable que los usuarios que tengan un teléfono con Android 4.1 o un iPhone con iOS 10 actualicen a tiempo sus equipos por un modelo más reciente de su preferencia, para evitar la obsolescencia del dispositivo en caso de utilizar el chat móvil de Facebook.