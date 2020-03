Paisajes de pixeles

Living Worlds lanza sus versiones móviles

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de marzo de 2020 • 00:46

Un cuarto de siglo después de su lanzamiento, llegaron las versiones móviles y sociales de "Living Worlds", legendaria serie de escenas dinámicas desarrolladas con Pixel Art (8 bits, 640x480 píxeles, 256 colores). Esta nueva interpretación homenajea a su creador, Mark Ferrari (artista visual de juegos como "Loom" o "The Secret of Monkey Island"), que en los tempranos años de la década del 90 las popularizó en un aplicación animada llamada "Seize the Day". En www.effectgames.com/demos/canvascycle se presentan doce escenas clásicas que pueden maximizarse, acelerarse y reproducirse con o sin sonido.