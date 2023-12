escuchar

Jugar videojuegos en la Argentina en este 2024 será una cuestión de buscar ofertas, analizar precios y decidir no solo en base a lo que deseamos jugar, sino dependiendo de cuánto queremos pagar. Esto se debe a que varias empresas decidieron cambiar el sistema de pagos de sus tiendas y ahora tenemos nuevos precios del “dólar tarjeta” que se adaptan a los impuestos nacionales, dado que todas las compras de software se hacen a tiendas radicadas en el extranjero. Luego de la dolarización y la suba de precios de Steam, para los usuarios de PC, le siguieron aumentos en casi todas las tiendas que no estaban en dólares.

Pero con estos nuevos sistemas de precios en la mayoría de las consolas, nosotros pusimos la vista en las ofertas que podemos aprovechar para esta navidad.

Las ofertas de PlayStation

Arrancamos con PlayStation. La empresa, que hoy coronó 50 millones de unidades vendidas de su consola PlayStation 5, arrancó la semana con una catarata de ofertas en varios de sus juegos más populares de cara a la Navidad. En cabeza está el God Of War, que estará US$ 9,90 con un 50% de descuento sobre el precio anterior. Lo mismo pasa con Uncharted 4 — Lost Legacy Digital Bundle, a 9,99 dólares, es decir, un 75% de descuento. Cabe aclarar que el “store online” de PlayStation está en dólares, por lo que la cuenta que debemos hacer a la hora de pagar es sumar un 60% de impuestos al valor del dólar (el llamado dólar tarjeta), que hoy está a $ 1344. Por lo que los juegos de 10 dólares estarán cerca de los 13.440 pesos.

Desde su debut Sony vendió 50 millones de PlayStation 5 Shutterstock - Shutterstock

Después en la lista de descuentos podemos destacar a los aclamados The Last Of Us Part I y la secuela de God of War: Ragnarok, que ambos se podrán conseguir con más del 40 por ciento de descuento a US$ 39,89, que se traduce a 53.612 pesos.

En la lista también podemos encontrar un poco más baratos, a US$ 29,39 el Demon’s Souls y el Returnal. Como también por US$ 29,99 podemos encontrar al Horizon Forbidden West. Todas estas joyitas exclusivas de Sony, aunque también hay ofertas de juegos no exclusivos, como un 30% en el Call Of Duty: Modern Warfare 3 ($ 65.885 pesos de precio final), 50% en Hogwarts Legacy (40 o 47.000 pesos según la edición), 75% en FarCry 6 y 20% en Alan Wake 2, el multipremiado juego en los Game Awards de este año, que termina con un precio de 64.540 pesos.

Las ofertas de Xbox

Para Xbox, los precios de los productos están expresados en pesos, pero en rigor se trata de un consumo en dólares, así que habrá que calcular un 60% adicional. Por ejemplo, el Call of Duty: Modern Warfare 3 se publicita con descuento a 14.000 pesos; el precio final será de 22.400 pesos. En el caso del Starfield, también con descuento, el precio final es de 34.718 pesos; del EA Sports FC 24 es de 11.759,52 pesos; el Forza Motorsport Premium Edition está rebajado a 56.319,7 pesos; el Hogwarts Legacy, a 26.319,2 pesos; y el Alan Wake 2, a 42.238,7 pesos.

Las consolas actuales de Xbox, las series X y S XBOX - XBOX

Cómo quedan los abonos mensuales

En el caso de Xbox, los precios de su plan de suscripción Xbox Game Pass aumentaron su precio en pesos (pero al igual que con los juegos, hay que calcular un 60% de impuestos por tratarse de un gasto en el exterior). El plan básico, Core, pasó de 1800 pesos a 4299 pesos, el de PC pasó de 2400 a 5399 pesos y el Ultimate, que incluye streaming de juegos en la nube y todos los beneficios, pasó de 3000 a 6999 pesos por mes. En este caso, como el “store” de Microsoft está regionalizado y precificado, no tendremos que convertirlo a dólar tarjeta, sino que la cuenta es Peso/dólar oficial más el impuesto del 60%. Es decir, hay que multiplicar los valores por 1.6 por ciento, lo que lleva al plan más económico a $6878,40, el de PC a 8638 pesos y el Ultimate a 11.198 por mes, que sigue siendo la opción más barata para jugar en suscripción.

Esto, en comparación con los planes de PlayStation, como PS Plus Essential (básico con tres juegos por mes y acceso online) es US$ 7 mensual o 9200 pesos y US$ 55 anual o 72.400 pesos, y PS Plus Deluxe (con catálogo de juegos) a US$ 11,99 o 15800 pesos, o US$ 106 anuales, que se traducen en 142.464 pesos.

Los precios de Nintendo

Una Nintendo Switch Shutterstock - Shutterstock

En el caso de Nintendo, la cosa es un poco diferente. Si bien también tiene la tienda regionalizado a la Argentina, la comunidad de jugadores está comprando los juegos en la tienda estadounidense. Esto se debe a que Nintendo ajustó los precios en pesos de su tienda, lo que dejó el pago final de un juego triple A reciente en 70 dólares, o mejor dicho, en 94.080 pesos. De manera contraria, si se compra el mismo juego (digamos Super Mario Wonder) en el store americano, estará a 60 dólares, lo que se traduce a 80.640 pesos.

Pero esto no quiere decir que no podamos encontrar ofertas también para la Switch. En el store argentino hay buenos precios que se pueden encontrar, como el EA Sports FC 24 por $ 21.000 (33.600 pesos con impuestos), el ganador del Game of the Year 2022 It Takes Two por $ 4999 (8000 pesos con impuestos), el Minecraft por $ 6000 (9600 pesos con impuestos), el Return to Monkey Island por $ 1199 (1918 pesos con impuestos) o el Witcher 3 por $ 3399 (5438 pesos con impuestos).