El Aston Martin DB5 de James Bond ahora se puede comprar en una edición limitada a escala infantil

El Aston Martin DB5 es el auto que forma parte de la identidad de James Bond, el famoso agente 007 basado en el personaje creado por Ian Fleming, que pronto tendrá el estreno de una nueva película con No time to die. Para celebrar su postergada llegada a las salas de cine, la firma The Little Car Company, especializada en fabricar vehículos exclusivos para niños, decidió lanzar una edición limitada del vehículo utilizado por el agente del Servicio Secreto de Inteligencia británico.

El Aston Martin DB5 Junior: tiene motor eléctrico, y se hicieron 125 unidades, cada una con un precio de 120.000 dólares

Con solo 125 unidades producidas, el Aston Martin DB5 Junior es un vehículo infantil creado a una escala del 66 por ciento del modelo original, está equipado con un motor eléctrico y cuenta con todos los accesorios distintivos asociados al agente 007. Tiene cuatro modos de manejo, puede alcanzar una velocidad de unos 70 kilómetros por hora y está equipado con los recordados gadgets utilizados por James Bond, como unas falsas ametralladoras ocultas tras las ópticas delanteras, el sistema de placas de identificación con pantallas LCD y la modalidad de camuflaje basado en humo.

Además, todos los detalles del modelo junior del Aston Martin están basados en el modelo real utilizado en el film, como la botonera de comando que sirve para activar los accesorios, oculto en medio de la butaca delantera. Con el distintivo volante ubicado a la derecha, como todo vehículo inglés, este pequeño vehículo a escala está hecho para que pueda ser utilizado por pequeños, pero tiene la capacidad para llevar a un adulto como acompañante.

El Aston Martin DB5 Junior: tiene motor eléctrico, y se hicieron 125 unidades, cada una con un precio de 120.000 dólares

Quienes deseen cumplir el deseo de tener un Aston Martin a escala deberán desembolsar una cifra que supera por mucho a varios modelos de autos reales, ya que tiene un precio de unos 120.000 dólares. Si este modelo no es de la preferencia del afortunado niño, los fabricantes de The Little Car Company (con licencia exclusiva de las automotrices) también tienen entre sus proyectos un Bugatti Baby con el estilo clásico de los modelos de principios de siglo 20, o un superdeportivo clásico Ferrari Testa Rossi Junior.