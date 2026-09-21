Por qué conviene apagar el router del Wi-Fi todas las noches

El router Wi-Fi es uno de los pocos dispositivos de la casa que suele permanecer encendido las 24 horas. Celulares, televisores, computadoras y otros equipos dependen de él para acceder a Internet, incluso cuando aparentemente nadie está utilizando la conexión.

Por este motivo, surge una pregunta frecuente: ¿conviene apagar el router durante la noche? Hacerlo puede aportar algunos beneficios, especialmente cuando no existen dispositivos que necesiten permanecer conectados durante la madrugada.

Este dispositivo es muy importante en los hogares en la actualidad (Foto: Freepik) rawpixel.com / Teddy

Qué beneficios tiene apagar el router por la noche

El primero está relacionado con el ahorro de energía. Aunque el consumo individual de un router suele ser reducido, desconectarlo durante varias horas evita que utilice electricidad mientras la red no se necesita. El impacto en la factura dependerá del modelo y de la cantidad de horas que permanezca apagado.

Además, mientras el dispositivo está desconectado, la red Wi-Fi deja de estar disponible, lo que elimina cualquier intento de acceso inalámbrico durante ese período. De todos modos, para proteger una conexión doméstica resulta más importante utilizar una contraseña segura, mantener actualizado el firmware y activar los protocolos de seguridad disponibles.

Apagarlo también puede ser una alternativa durante viajes o ausencias prolongadas, siempre que no haya cámaras, alarmas u otros sistemas inteligentes que dependan de Internet.

¿Cómo apagar el router correctamente?

Por otra parte, reiniciar ocasionalmente el equipo puede ayudar frente a determinados problemas de conectividad. Esto no significa que sea necesario apagarlo cada día: si las fallas son frecuentes, conviene revisar la configuración o consultar al proveedor.

Cuándo no conviene apagar el Wi-Fi

Desconectar el router implica que todos los equipos asociados quedan sin Internet. Por eso, no es recomendable hacerlo si en la vivienda funcionan cámaras de seguridad, alarmas, sensores, asistentes inteligentes o telefonía IP durante la madrugada.

También hay que considerar que algunos routers y proveedores realizan actualizaciones automáticas de software, muchas veces programadas en horarios de poca actividad. Mantener el firmware actualizado es importante para corregir errores y vulnerabilidades.

En cuanto a la idea de apagar el Wi-Fi para reducir la exposición a la radiación, no existe evidencia que indique que sea necesario hacerlo por motivos de salud. Las redes inalámbricas utilizan radiofrecuencias no ionizantes y funcionan dentro de límites de exposición establecidos para la población.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA