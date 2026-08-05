Apagar el WiFi cuando te vas de tu casa: por qué recomiendan hacerlo

Mantenernos conectados en el hogar con el mundo exterior a través de la tecnología depende prioritariamente del uso de aquel aparato encargado de proporcionar wifi, y por ende Internet mediante el cual podemos realizar diversas actividades, incluidas las tareas laborales, por ejemplo.

Dada la importancia del router conectado generalmente a un módem, especialistas explican todo lo que se sabe acerca de su apagado en momentos claves del día, y de qué manera influiría dicha acción tomando en cuenta que es el encargado de recibir y enviar datos hacia redes informáticas.

Hoy resulta vital tener conexión a Internet, dado que gracias a ella podemos comunicarnos mediante WhatsApp o haciendo uso de diversas redes sociales, siendo el dispositivo que precisamente nos proporciona Wi-Fi y generalmente está conectado a un módem, un router cuya presencia en el hogar no solo beneficia de dicha forma, sino también mediante el apagado total del servicio en determinados momentos del día.

Aunque resulte sorprendente, varios especialistas coinciden en afirmar que la desconexión del mencionado aparato ofrece ventajas, y una de ellas, está asociada al ahorro energético y sobre todo prolongación de su vida útil.

Apagar el módem de wifi en determinados momentos del día tiene sus beneficios Pixabay

Si bien tener el router encendido durante todo el día no genera mayores gastos visibilizados en boletas de luz, por ejemplo, lo cierto es que al apagarlo mientras no estás en casa o las madrugadas, estarías contribuyendo a tener una mejor eficiencia energética.

Asimismo, y como parte de una de las preocupaciones del hogar, otro motivo asociado a la desconexión del dispositivo que proporciona Wi-Fi, recae sobre la seguridad, ya que en horas de la noche otras personas pueden tener acceso libre a tu señal sin tu consentimiento, y por ende desacelerar el servicio que te brinda la empresa de telecomunicaciones.

Cabe resaltar, que además resulta bueno apagar el módem de casa, según especialistas, cuando se realiza algún viaje o la persona se encuentra ausente de la casa, porque se pueden minimizar los riesgos de exposición a la radiación electromagnética, aunque éste no represente peligro significativo para la salud del cuerpo humano, y también a modo de reseteo para solucionar o reducir los problemas que surjan con la conectividad a Internet.

Las desventajas de apagar el módem

Retroceso o demora en las actualizaciones de software

Teniendo el teléfono fijo funcionando sobre IP, se dejarán de recibir llamadas mientras figure desconectado.

Todos los equipos conectados a wifi dejarán de recibir señal directa pudiendo perderse sonidos requeridos, entre otras funcionalidades.

Se recomienda apagar el módem de wifi durante la noche Shutterstock - Shutterstock

Esto sucede si conectás tu cable de celular en el puerto USB de un Smart TV

A medida que pasa el tiempo, la evolución de contenido, almacenamiento y fabricación de dispositivos inteligentes como los Smart TV y también smartphones transporta a un mundo tecnológico en el cual es posible aplicar el uso de diversas herramientas para un mismo objetivo y fin mediante la conexión de cables de celulares a los denominados puerto USB.

Los televisores con conexión a Internet, que funcionan bajo un sistema operativo y tienen su propio servicio de aplicaciones, también cuentan con una gran cantidad de entradas habilitadas para una actividad específica, siendo los HDMI, por ejemplo, los que sirven para activar consolas de videojuegos de PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, entre otros, mientras que reproductores multimedia digitales como Chromecast, y para DVD o Blu-ray, cumplen variadas tareas relacionadas a la compatibilidad.

Con respecto a la conexión de celular a Smart TV, se puede destacar que básicamente permite disfrutar de contenido almacenado en el dispositivo móvil, pero trasladado a la pantalla grande que representa un televisor con múltiples capacidades.

De acuerdo a un portal especializado en tecnología, lo que va a suceder si se genera el vínculo entre ambos, es que se podrá sumergir en una experiencia multimedia cuyos beneficios, dependiendo de la marca y los modelos, le otorgan al usuario algunas de las siguientes ventajas:

Disfrutar de contenido multimedia en una pantalla mucho más grande, mejorando así la visibilidad.

Compartir fotos, videos y otros contenidos almacenados en el dispositivo con amigos y familiares.

Disfrutar de juegos móviles y vivirlos de manera inmersiva y envolvente.

Proyectar diapositivas, documentos o aplicaciones en una pantalla adecuada para la presentación de estudios o trabajo.

Excelente manera de transmitir contenido de servicios de streaming o reproductores de video como Netflix, YouTube, Disney+ u otros.

Realizar videoconferencias en una pantalla más grande, y volver útil su capacidad para reuniones virtuales o llamadas en grupo.

En líneas generales, el aporte generado a partir de la conexión de celulares en Smart TV promueve el entretenimiento a gran escala, facilitando el desarrollo de tareas hasta laborales, y volviendo atractivo al simple hecho de insertar cables con conocimiento y también dependiendo de la afinidad existente entre ambos equipos o aparatos.

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