Por qué el mundo se está llenando (de nuevo) de robots con siluetas humanoides

En 2024 están surgiendo proyectos de robots humanoides y en los medios esto se presenta como una novedad. Pero los humanoides están entre nosotros desde comienzos de los 2000 y tuvieron un momento de gran auge del 2012 al 2016 aproximadamente. De esa época sobrevivieron algunos pocos, como Pepper y Atlas, que hace poco se hizo un lifting. ¿Pasará lo mismo o realmente desde ahora será el crecimiento de los humanoides?

El nuevo Atlas presentado en abril

¿Quién fue el robot humanoide pionero?

Luego de varios prototipos y proyectos, el primer robot humanoide que realmente hizo historia fue Asimo, de la empresa japonesa Honda. Este robot similar a un astronauta empezó siendo un par de piernas en 1986 y se fue perfeccionando, adquiriendo cabeza y brazos, hasta que fue presentado en el año 2000.

Con sus 1,3 metros de altura y la habilidad de subir escaleras, recorrió el mundo, saludó a personalidades, dirigió una orquesta y fue el primer no-humano en dar la campanada de apertura de la Bolsa de Nueva York. En 2007 visitó Buenos Aires, cuando fue presentado en el Salón del Automóvil de ese año. Después de casi 20 años, en 2018 Honda decidió detener su desarrollo, y lo jubiló en 2022.

Así fue la despedida de ASIMO, el robot humanoide que fue jubilado por Honda tras 20 años de servicio

Es interesante destacar que Asimo nunca tuvo un rostro, sino que su cabeza representa un casco de astronauta. Esto podría estar relacionado con la teoría del “valle inquietante” (uncanny valley en inglés). La teoría fue propuesta por Masahiro Mori en 1970 y trata sobre las reacciones humanas al acercarse a un objeto humanoide. Dice que si una persona habla e interactúa, por ejemplo, con un robot que parece humano, podría crear una sensación amigable; pero si el robot hiciera repentinamente un movimiento raro por un error en su programación, esto generaría un gran rechazo que le dificultaría a esa persona volver a relacionarse con el humanoide.

Es así que en 2005 el profesor japonés Hiroshi Ishiguro desafió el valle inquietante y presentó sus primeros robots con apariencia humana realista. Similares a chicas maniquíes con piel de silicona, estas robots pueden interactuar con las personas, mostrar expresiones faciales y mover sus brazos. En 2006 presentó a Geminoid H1, un robot que, en apariencia, es una réplica de sí mismo.

El experto en robótica Hiroshi Ishiguro junto a un autómata que lleva su rostro

¿Para qué sirve un robot humanoide?

A priori, un robot humanoide no tiene una utilidad definida, y actualmente son utilizados principalmente para marketing en empresas o en áreas de investigación y desarrollo.

Para construcciones, zonas de desastres o llevar cosas, un robot cuadrúpedo sería más apropiado, aunque la forma humana podría ser útil en zonas angostas o con escaleras.

Gracias a sensores y programación con Inteligencia Artificial, detectan objetos y varios de ellos también pueden escuchar y hablar con personas. El principal desafío de un humanoide es mantener el equilibrio, procesar la caminata y tratar continuamente de no tropezarse. También resultan aún costosos de desarrollar, programar y reparar.

Un perro robot que prueba el Ejército chino

Cabe aclarar que la inteligencia artificial existe desde hace décadas (las redes neuronales son de los años 50) y consta de visión artificial, procesamiento del habla y aprendizaje automático. Lo que está creciendo actualmente con el ChatGPT de OpenAI y otros es la IA generativa, pero los robots pueden detectar objetos, reaccionar y conversar con personas desde hace tiempo.

Y es muy importante entender que los humanoides no tienen sentimientos. La IA existe, pero no existe la Inteligencia Artificial General (AGI por sus siglas en inglés). Y aunque hay laboratorios y empresas investigando al respecto, no hay indicios de que vaya a existir. Por lo que los robots son solamente máquinas, sin intención, ni ganas, ni responsabilidad. Como una licuadora con cara.

Veamos algunos ejemplos de los robots que podemos encontrar actualmente y sus utilidades.

Robot futbolista: El robot NAO, que nació en Francia en 2004 y ahora pertenece a la empresa Softbank de Japón, mide medio metro de alto y es uno de los robots más difundidos en el mundo. En 2007 se convirtió en un estándar de robot futbolista de la RoboCup, el mundial anual de fútbol de robots. Actualmente, hay NAOs en varios países (en Argentina, en 2016 IBM presentó un NAO adaptado con su software de IA).

Acompañamiento: Su hermano Pepper, de 1,20 metros de alto, nació con el objetivo de estar entre las personas y servir como acompañante. De color blanco y grandes ojos, lleva una tablet en su “pecho” y puede llevar conversaciones e interpretar las emociones de las personas. Hoy se lo puede ver en aeropuertos o atendiendo clientes en algunos negocios del mundo.

El Museo Europeo de Arte Moderno (MEAM) de Barcelona incorporó a Pepper, el primer robot guía en España, diseñado para acompañar a los visitantes e interactuar con ellos a través de la voz o de la pantalla táctil que lleva incorporada. Gentileza Museo Europeo de Arte Moderno (MEAM) de Barcelona

Divulgación científica: En 2014 el Museo de Ciencia de Tokio “contrató” a dos robots del profesor Hiroshi Ishiguro: Otonaroid, que es una Geminoid dirigida a distancia, y Kodomoroid, que simula una jovencita que interactúa en forma automática. Ambas leen noticias de ciencia y presentan aspectos del museo a los visitantes del mismo.

Kodomoroid y Otonaroid, las ginoides presentadas en el Museo de Ciencia e Innovación de Tokio AP

Eventos musicales: La robot HRP-4C creada por el Instituto Nacional de Tecnología y Ciencia Industrial Avanzada de Japón (AIST), simula ser una chica de 1,5 metros y fue presentada en 2009. Con rostro con piel de silicona y cuerpo metálico, se destaca por la flexibilidad de sus piernas y también por su voz: desde 2010 la fueron llevando a eventos como cantante y bailarina.

Entrevistas: Sophia es una robot de Hanson Robotics que desde 2016 la hacen participar de eventos y programas de TV. Se caracteriza por sus gestos faciales y por dejar ver componentes electrónicos en su cráneo transparente. Da entrevistas y en 2017 la llevaron ante las Naciones Unidas. En 2021 la pusieron a pintar cuadros que llegaron a ser subastados.

¿Qué provocó el auge de los humanoides hace una década?

Hacia los años 2011 y 2012 el auge de los humanoides empezó a crecer. Debido al terremoto y posterior tsunami que sufrió Japón en 2011 y por la consecuente necesidad de robots que pudieran ayudar en casos de desastres, se realizó una competencia en Estados Unidos que hizo crecer la Robótica Humanoide.

El DARPA Robotics Challenge tuvo dos etapas, una primera parte en 2013 y luego la final en 2015. Equipos del mundo participaron con robots que tenían que, por ejemplo, conducir un automóvil, abrir una puerta, pasar por escombros y cerrar una válvula de seguridad.

El robot humanoide Valkyrie, pensado para realizar tareas que antes hacían las personas, y que podría ser un aliado clave en el espacio

La primera parte fue ganada por el robot Schaft de Japón. Pero el mismo fue adquirido en ese momento por Google, por lo que no participó de la segunda parte. El ganador de la final fue el robot Hubo del Instituto de Ciencia y Tecnología Avanzada (KAIST) de Corea del Sur.

Al principio de la competencia, algunos equipos no tenían robots y participaron en una categoría que usaba simulaciones en computadoras. A los que quedaron finalistas, les dieron robots Atlas para que continuaran las actividades. Atlas fue creado en 2013 por Boston Dynamics, con un cuerpo humanoide de 1,8 metros y gran flexibilidad de movimientos de brazos y piernas. La empresa Boston Dynamics fue luego adquirida por Google, después por Softbank y ahora pertenece a Hyundai de Corea del Sur. Durante estos años fueron mostrando videos de cómo han estado evolucionando Atlas y su hermano Spot (parecido a un perro robot amarillo), haciendo saltos, acrobacias y principalmente coreografías musicales.

El robot humanoide R1, diseñado por el Instituto Italiano de Tecnología, funciona como guía en el museo Palazzo Madama de Turín. El experimento es parte del proyecto 5G-TOURS y tiene como objetivo probar y utilizar tecnologías 5G para brindar servicios útiles, eficientes y confiables a ciudadanos y turistas. El robot es capaz de describir las obras y responder preguntas relacionadas con el autor o el período histórico al que pertenecen. MARCO BERTORELLO - AFP

¿Qué humanoides están surgiendo actualmente?

En estas semanas, están apareciendo varias empresas presentando sus proyectos de robots humanoides. Por ejemplo, en abril de 2024 Boston Dynamics presentó la nueva versión totalmente renovada de Atlas.

También están H1 de la empresa china Unitree y Figure 01 de la empresa norteamericana Figure en colaboración con OpenAI, entre otros. Tesla, de Elon Musk, también tiene su humanoide Optimus y desde diciembre de 2023 se muestran videos de la versión Generation 2 con movimientos más avanzados, por ejemplo manipulando objetos o doblando ropa.

Una demo de Optimus en su segunda versión

Por ahora faltaría tiempo para ver robots humanoides viviendo en las casas, tal vez empezarían en ambientes laborales como fábricas o almacenes. Aún son caros y faltan determinarse facilidades para su reparación en casos de fallas o roturas. También hay que tener en cuenta medidas de seguridad si estarán entre personas, por ejemplo: 1) Si un robot se cayera o hiciera un mal movimiento, podría dañar a alguien. 2) Los robots tienen micrófonos y cámaras, habría que ver que no graben ni transmitan información confidencial. 3) Se tiene que controlar que los sensores como láseres (LiDAR), radares, etc. sean seguros para no dañar la salud de los humanos que estén alrededor.

Figure 01, un robot con ChatGPT incorporado

Como vimos, hace tiempo que existen robots humanoides activos en varias partes del mundo. Este año parece haber un renacimiento de los humanoides, con el agregado de poder incorporarles tecnología de IA Generativa (como ChatGPT) para incrementar la interacción con humanos.

¿Será que es solo una moda, o será el momento que recordaremos como el surgimiento de los robots humanoides que llegaron para quedarse, esta vez en serio, como nuestros asistentes?

Marcela Riccillo es Doctora en Ciencias de la Computación. Experta en IA y Robótica